Pracodawcy, którzy zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) lub aktywnej rezerwy (AR), skorzystają z ulg podatkowych i preferencji przy zamówieniach publicznych. Przewiduje to ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Przed minionym weekendem Senat przyjął ją bez poprawek. Celem ustawy jest zachęcenie firm do zatrudniania żołnierzy niezawodowych, którzy służbę wojskową łączą z pracą w cywilu.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców będzie przysługiwać na każdego zatrudnionego żołnierza. Pozwoli ona na odliczenie od podstawy opodatkowania określonej kwoty, której wysokość będzie zależeć od stażu służby. Jeżeli żołnierz pełni ją nieprzerwanie co najmniej przez rok, to pracodawca odliczy 12 tys. zł. Wysokość ulgi będzie wzrastać z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby. Maksymalna ulga wyniesie 24 tys. zł – tyle odliczy firma, gdy staż wojskowy jej pracownika wyniesie co najmniej pięć lat.

Pracodawcy skorzystają też z preferencji przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza progów unijnych, jeśli do ich realizacji zatrudnią żołnierzy WOT lub AR. Poza tym nie będą musieli wypłacać odpraw terytorialsom powoływanym do służby po raz pierwszy. Zamiast tego jednostki wojskowe wypłacą im tzw. świadczenie początkowe w wysokości 50 proc. przeciętnej płacy. ©℗