Pracodawca może finansować wpłaty dodatkowe do PPK w różnej wysokości dla różnych grup pracowników.

Wpłata dodatkowa, finansowana przez pracodawcę, może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w tym podmiocie. Można także zróżnicować ją na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy, jeżeli u pracodawcy obowiązuje taki akt.

Podmiot zatrudniający może podjąć decyzję o finansowaniu wpłaty dodatkowej uczestnikom PPK - w wysokości do 2,5% ich wynagrodzenia. Jeżeli chce finansować taką wpłatę, należy uwzględnić to w umowie o zarządzanie PPK zawartej przez niego z instytucją finansową. W umowie tej wskazuje się m.in. wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych (wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający nie musi być taka sama dla wszystkich uczestników PPK).

Przykład. Pracodawca zastanawia się, czy rozpocząć finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK w maksymalnej wysokości z uwagi na obawę, że późniejsze ewentualne obniżenie wysokości tej wpłaty albo rezygnacja z jej finansowania będzie wymagać zgody zakładowej organizacji związkowej. Skorzystanie przez pracodawcę z jego uprawnienia do rozpoczęcia/zakończenia finansowania lub zmiany wysokości finansowanej przez niego wpłaty dodatkowej do PPK nie wymaga porozumienia z tzw. stroną społeczną. Pracodawca będzie mógłzmienić wysokość finansowanej przez siebie wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana. [koniec przykładu]

Ze względu na długość okresu zatrudnienia

Każdy podmiot zatrudniający może zróżnicować wysokość finansowanej przez siebie wpłaty dodatkowej ze względu na długość okresu zatrudnienia uczestników PPK w tym podmiocie. W takim przypadku odpowiednio stosuje się art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o PPK. W przepisach tych zastrzeżono, że do okresu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym, wymaganego dla „zapisania” osoby zatrudnionej do PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę. W przypadku osób wykonujących pracę nakładczą, do okresu zatrudnienia, wymaganego dla „zapisania” takiej osoby do PPK, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23[1] kodeksu pracy.

Przykład.Pracodawca finansuje uczestnikom PPK wpłaty dodatkowe, zróżnicowane ze względu na ich okres zatrudnienia. Pracodawca zatrudniał pracownika, w wieku 58 lat, od stycznia do czerwca br., ale pracownik nie został wówczas „zapisany” do PPK, gdyż nie złożył pracodawcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Osoba ta ma zostać ponownie zatrudniona przez pracodawcę 1 października br. Jeżeli zmieni zdanie w sprawie uczestnictwa w PPK i złoży pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, to pracodawca - przy ustalaniu okresu zatrudnienia potrzebnego dla „zapisania” tej osoby do PPK - uwzględni jej zatrudnienie w pierwszej połowie br. Po „zapisaniu” tego pracownika do PPK, pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnić to poprzednie zatrudnienie przy ustalaniu jaka wpłata dodatkowa, finansowana przez pracodawcę, przysługuje się tej osobie. [koniec przykładu]

Inne kryteria różnicowania

Podmiot zatrudniający może przyjąć inne - niż okres zatrudnienia - kryterium różnicowania finansowanej przez niego wpłaty dodatkowej, ale tylko wtedy, gdy w tym podmiocie obowiązuje regulamin wynagrodzeń lub układ zbiorowy pracy i dane kryterium różnicowania wpłaty dodatkowej zostało wskazane w treści tego aktu.

Przykład.Pracodawca chce wprowadzić zasadę, zgodnie z którą wysokość finansowanej przez niego wpłaty dodatkowej będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK (w proporcji 1% za 1%). Pracodawca będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania, jeżeli zostanie ono przewidziane w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy obowiązującym u tego pracodawcy oraz uwzględnione w umowie o zarządzanie PPK. [koniec przykładu]

Jeżeli u danego pracodawcy nie ma ani regulaminu wynagrodzeń ani układu zbiorowego pracy albo co prawda jest taki akt, ale nie wskazano w nim kryterium różnicowania wpłaty dodatkowej innego niż okres zatrudnienia, pracodawca może różnicować finansowaną przez siebie wpłatę dodatkową do PPK tylko na podstawie okresu zatrudnienia uczestników PPK.

Przykład.Pracodawca zastanawia się nad zróżnicowaniem wpłat dodatkowych do PPK dla członków korpusu służby cywilnej według innego kryterium niż okres zatrudnienia. Nie można skorzystać z takiego rozwiązania. Dla członków korpusu służby cywilnej nie zawiera się układu zbiorowego pracy oraz nie tworzy się w urzędach regulaminów wynagradzania. Zasady wynagradzania członków korpusu służby cywilnej są regulowane w ustawie o służbie cywilnej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. W przypadku członków korpusu służby cywilnej nie można zatem zróżnicować wpłat dodatkowych do PPK na podstawie innego kryterium niż okres zatrudnienia. [koniec przykładu]

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427).