Związkowcy alarmują, że mimo obietnicy dodatku w wysokości 1000 zł miesięcznie dla wszystkich pracowników pomocy społecznej wypłacanej od 1 lipca 2024 roku, wciąż wielu nie otrzymało pieniędzy. Ministerstwo odpowiada: „Kolejne samorządy będą wypłacać sukcesywnie”.

200 tys. pracowników opieki społecznej, pieczy zastępczej oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech miało otrzymać dodatek w wysokości 1000 zł brutto. Premia przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. Jak donoszą działacze Związkowej Alternatywy, wciąż wielu nawet o nim nie słyszało.

1000 zł dla 200 tys. pracowników

W maju Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwoliły na wypłatę od 1 lipca dodatków w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników pomocy społecznej.

– Pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji pracę, która musi być odpowiednio wynagradzana. Dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów ustawie, która pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń, blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie – mówiła w marcu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak informował resort pracy, w ramach programów przyznaje się dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie na 1 etat.

Dodatek ten przyznawany jest za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. W kolejnych latach będzie przyznawany za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Pracownicy wciąż bez obiecanego dodatku

Jak informuje Związkowa Alternatywa, jest początek września, a w wielu placówkach o dodatkach nikt nie słyszał, a co więcej – wielu ich nie dostanie.

„Pomimo licznych protestów środowiska, rząd, wbrew obietnicom, postanowił przyznać dodatki tylko części pracownikom pomocy społecznej. Mają go bowiem dostać ci pracownicy, którzy realizują zadania z ustawy o pomocy społecznej, oraz ci, którzy zapewniają należyte funkcjonowanie jednostki (np. zatrudnione w kadrach czy zajmujące się sprzątaniem). Dodatki nie przysługują pracownikom merytorycznym wykonującym zadania wyłącznie z innych ustaw. Chodzi tu między innymi o osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi, Funduszem Alimentacyjnym czy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – czytamy w komunikacie związku.

Zdaniem organizacji resort opóźnił wejście w życie ustawy oraz podzielił pracowników pomocy społecznej na lepszy i gorszy „sort”.

Ministerstwo odpowiada

Poprosiliśmy o komentarz w sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi czytamy, że zgodnie z zapisem programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dodatek ten przysługuje od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2027 roku.

„Wojewodowie otrzymali środki na wypłatę dodatków w na przełomie lipca/sierpnia br., następnie środki zostają przekazywane przez wojewodów na konta samorządów. Z pozyskanych informacji wynika, że część samorządów realizuje już wypłacanie dodatków motywacyjnych z wyrównaniem od miesiąca lipca 2024 r. Kolejne samorządy będą wypłacać dodatek sukcesywnie” – przesłało w odpowiedzi dla Gazety Prawnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak uruchamiane są środki na 1000 zł dodatków dla pracowników

Jak czytamy w informacji resortu, najpierw jednostki samorządu terytorialnego przygotowują zapotrzebowanie na środki z dotacji z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników objętych programami. Następnie urzędy wojewódzkie przekazują zbiorcze zapotrzebowanie do resortu, a resort weryfikuje zapotrzebowania.

Co dalej? MRPiPS przedstawia Ministerstwu Finansów podział środków na województwa, a w zakresie programu skierowanego do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka MRPiPS informuje wojewodę o kwocie z Funduszu Pracy, o którą może wnioskować. Wojewodowie wnioskują do MF o środki z dotacji budżetu państwa, a w przypadku programu skierowanego do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – wojewodowie wnioskują do ministra właściwego do spraw rodziny o środki z Funduszu Pracy. MF decyzją przyznaje wojewodom środki (nie dotyczy programu skierowanego do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka).

Dopiero wtedy następuje przekazanie środków przez urzędy wojewódzkie do jednostek samorządu terytorialnego, które realizują wypłaty dodatków.