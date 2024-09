Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad zmianami ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Chce, by dostawali szybciej odszkodowania - bez konieczności występowania na drogę sądową. Za 30 proc. uszczerbku na zdrowiu będą mogli liczyć na co najmniej 200 000 zł.

Wysokość odszkodowania dla weteranów

MON chce, by weterani poszkodowani poza granicami kraju, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wysokości co najmniej 30 proc., mogli ubiegać się o przyznanie rekompensaty w wysokości nie niższej niż 200 000 zł oraz nie wyższej niż 600 000 zł.

Wysokość przyznanej kwoty z tytułu rekompensaty będzie się określać z uwzględnieniem:

wysokości ustalonego uszczerbku na zdrowiu lub

cierpień fizycznych i psychicznych związanych z okolicznościami doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz jego następstw, w tym jego trwałości lub

niezdolności do pracy lub podejmowania ról społecznych lub

znacznego pogorszenia jakości życia, w tym w związku z koniecznością podjęcia długotrwałego lub skomplikowanego leczenia.

Odszkodowania dla weteranów - zasady

MON chce także uporządkować zasady ubiegania się o przyznanie rekompensaty. Będzie się ono odbywało na podstawie złożonego wniosku, bez potrzeby ponoszenia ze strony weteranów poszkodowanych dodatkowych kosztów jakie występują np. w sytuacji wejścia na drogę sądową.

Projektowane regulacje przewidują, że rekompensata będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, a uprawnionymi do ubiegania się o nią będą osoby posiadające status weterana poszkodowanego, u których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc. i został doznany wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa, lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami.

Ważne Warunkiem ubiegania się o przyznanie rekompensaty będzie złożenie do właściwego organu (Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu) wniosku wraz z wymienionymi w przepisach dokumentami.

Wniosek o rekompensatę będzie zestandaryzowany, nie podlega opłacie i będzie rozpatrywany w drodze postępowania administracyjnego.

Wydanie decyzji będzie poprzedzone opinią "Zespołu", w skład którego wejdą "osoby posiadające doświadczenie i wiedzę merytoryczną konieczną do wykonania tego zadania". Opinia zawierać będzie rekomendację odnośnie do wysokości rekompensaty, ale nie będzie ona wiążąca.

Decyzja w sprawie rekompensaty będzie wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez organ opinii właściwego Zespołu, który będzie miał 3 miesiące na jej opracowanie.

Rekompensata nie będzie przysługiwała w przypadku, gdy:

1) wydano prawomocny wyrok albo zawarto ugodę w sprawie o zadośćuczynienie;

2) toczy się postępowanie sądowe w sprawie o zadośćuczynienie;

3) zainteresowany uzyskał zadośćuczynienie od sprawcy czynu powodującego szkodę,

4) sąd w postępowaniu karnym orzekł na rzecz Zainteresowanego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.