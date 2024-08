Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, który kończy aktywność zawodową i przechodzi na emeryturę lub rentę. Wyjaśniamy, ile wynosi i kto może ją otrzymać.

Odprawa emerytalno-rentowa - dla kogo

Kodeks pracy mówi, że odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Odprawa emerytalno-rentowa jest wypłacana w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia i jest wypłacana tylko raz - pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Co więcej, jeśli pracownik skorzystał już z odprawy rentowej, to nie może starać się o wypłatę odprawy emerytalnej. Podobnie – jeśli pracownik pobrał już odprawę u poprzedniego pracodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w świadectwie pracy.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikom, którzy kończą stosunek pracy z pracodawcą, przy czym nie jest istotne kto, go wypowiedział. Nie jest także ważny staż pracy u danego pracodawcy – pracownik nabiera prawa do odprawy z chwilą nabycia prawa do emerytury.

Odprawa emerytalno-rentowa - ile wynosi

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej jest równa co najmniej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Pracodawca może jednak wypłacić wyższe świadczenie. W takim wypadku w zakładzie pracy powinien obowiązywać układ zbiorowy lub regulamin regulujący tę kwestię.

Aby obliczyć wysokość odprawy emerytalno-rentowej należy zastosować przepisy dotyczące wypłaty ekwiwalentu urlopowego, ale bez dzielenia go przez współczynnik i godziny.

Do kwoty odprawy emerytalno-rentowe nie wlicza się więc:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy – stosując zasady określone w § 7–11.

Ważne Kwota odprawy stanowi sumę:

- stałego miesięcznego wynagrodzenia

- średniej trzymiesięcznej wynagrodzenia zmiennego przysługującego za jeden miesiąc

- średniej dwunastomiesięcznej wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okresy dłuższe niż miesiąc

Wypłacając odprawę emerytalno-rentową, pracodawca musi uwzględnić zaliczkę na podatek dochodowy. Odprawa jest jednak zwolniona ze składek ZUS i ze składki zdrowotnej.