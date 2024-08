16 sierpnia, przypadający w piątek - formalnie nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jednak w wielu miastach władze lokalne zdecydowały się na wprowadzenie dodatkowego urlopu dla pracowników publicznych instytucji. Tego dnia wiele urzędów i instytucji będzie zamkniętych. Głównym celem jest ułatwienie pracownikom, by ci mogli wykorzystać wolny dzień 15 sierpnia i przedłużyć sobie weekend.

Miasta dają dodatkowe wolne

Wprowadzenie dnia wolnego 16 sierpnia to decyzja, która zapada już na szczeblu lokalnym – donosi Biznes Interia. Prezydenci miast i burmistrzowie reagują na liczne wnioski urlopowe składane przez pracowników urzędów oraz na ogólną potrzebę synchronizacji wolnych dni z oficjalnymi świętami. Przykładowo, Urząd Miejski w Bielsku-Białej już wcześniej ogłosił, że będzie nieczynny w ten dzień, z wyjątkiem dyżurów rejestracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podobne decyzje podjęto w innych miastach, takich jak Sosnowiec, Piaseczno, Stargard Gdański oraz mniejszych miejscowościach, w tym Ustrzyki Dolne, Lubsko, Konstancin-Jeziorna, Wieruszów i Łęczyca. Informacje o zmianach w funkcjonowaniu urzędów są publikowane na ich stronach internetowych, a także bezpośrednio na drzwiach urzędów.

Konieczność odpracowania dnia wolnego

Choć dzień wolny 16 sierpnia jest udogodnieniem, wiąże się z koniecznością jego odpracowania. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na przykład, będą musieli odpracować ten dzień w sobotę, 14 września, kiedy to urząd będzie czynny według normalnego piątkowego rozkładu.

Podobne zasady mogą obowiązywać w innych miastach i instytucjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Przepisy prawa pracy jasno wskazują, że dzień wolny musi zostać odpracowany w tym samym okresie rozliczeniowym, który może trwać od jednego do czterech miesięcy. Pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia terminu odrobienia wolnego dnia i poinformowania o tym pracowników co najmniej tydzień wcześniej.

Spore utrudnienia

Decyzja o wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego 16 sierpnia spotyka się z mieszanymi reakcjami. Dla pracowników jest to okazja do przedłużenia weekendu i odpoczynku, co może przełożyć się na lepsze samopoczucie i efektywność w pracy. Jednak dla osób, które planowały załatwienie urzędowych spraw w tym dniu, decyzja ta może być pewnym utrudnieniem. Choć dzień wolny jest korzystny, konieczność jego odpracowania może wpłynąć na organizację pracy samorządu w dłuższym okresie.