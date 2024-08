Pracownik nie chce podpisać wypowiedzenia umowy o pracę. Co może zrobić pracodawca? Czy pracownik może odmówić przyjęcia wypowiedzenia? Czy w takiej sytuacji jest ono skuteczne? Czy podpis pracownika jest niezbędny?

Pracownik nie chce podpisać wypowiedzenia

Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę to niezwykle nieprzyjemne doświadczenie zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Taka sytuacja może wywołać nieporozumienia i trudności prawne, dlatego istotne jest, aby pracodawca znał swoje prawa i obowiązki. W tym artykule omówimy najważniejsze informacje dla pracodawcy dotyczące postępowania w sytuacji, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia. Opiszemy jakie kroki należy podjąć, aby proces ten przebiegł zgodnie z przepisami prawa pracy, a wręczone wypowiedzenie było skuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym z kluczowych elementów stosunku pracy i zostało uregulowane w art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Przepis ten traktuje, że wypowiedzenie umowy o pracę może być złożony zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Mówimy tu o klasycznej formie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresy wypowiedzenia, złożonym przez jedną ze stron. Gdy któraś ze stron łączącego ich stosunku pracy zdecyduje się na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę, należy pamiętać o zachowaniu kilku zasad, które pozwolą uniknąć stwierdzenia, że wypowiedzenie jest ważne, ale ze względu na niewłaściwą formę może zostać zakwestionowane przez Sąd Pracy. Mowa m.in. o zachowaniu prawidłowego okresy wypowiedzenia, który zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy również pamiętać o prawidłowym liczeniu rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia. W obecnym stanie prawnym inaczej liczy się bieg wypowiedzenia dla okresu wypowiedzenia określonego w tygodniach i inaczej dla okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach. W sytuacji gdy pracownika obowiązuje okres wypowiedzenie liczony w tygodniach, zastosowanie ma art. 30 §22, a momentem jego rozpoczęcia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia, a ostatnim dniem zawsze jest sobota.

Przykład Julia M. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01 lipiec 2024 r. do 31 grudzień 2024 r. W dniu 05 sierpień 2024 r. Julia M. złożyła pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresy wypowiedzenia. Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia nastąpi w niedzielę 11 sierpnia 2024 r., a data rozwiązania przypada na sobotę 24 sierpień 2024 r.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach rozpoczyna swój bieg z dniem pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie przez któraś ze stron i kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład Łukasz T. został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 03 styczeń 2022 r. Z powodów ekonomicznych pracodawca podjął decyzje o likwidacji stanowiska zajmowanego przez Łukasza T. Wypowiedzenie zostało złożone pracownikowi z dniem 01 lipiec 2024 r., a pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Pomimo, że wypowiedzenie zostało złożone pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, jego bieg rozpocznie się dopiero z dniem 01 sierpień 2024 r., a umowa o pracę rozwiąże się z dniem 31 sierpień 2024 r.

Ważnym aspektem w przypadku rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy jest podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, która musi być rzeczowa i zgodna z prawdą. Dodatkowo należy pamiętać o przygotowaniu dokumentu w formie pisemnej w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

W praktyce pracodawca powinien dać pracownikowi do podpisu jeden egzemplarz przeznaczony dla pracodawcy. Gdy pracownik go podpisze, należy wydać drugi egzemplarz przeznaczony dla pracownika. Następnie podpisany przez pracownika egzemplarz powinien trafić do części C akt osobowych.

Wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi

Wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi jest formalnym aktem, który powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa pracy. W praktyce wypowiedzenie należy wręczyć pracownikowi komisyjnie, tzn. z udziałem świadków. W sytuacji, gdy pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia, świadkowie będą mogli potwierdzić, że zostało ono wręczone pracownikowi. Należy jednak pamiętać, że świadkami takiej sytuacji mogą być tylko osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych tego pracownika, np.: pracownicy działu HR, czy kadr.

Ważne Jeżeli pracownik odmawia zapoznania się z dokumentem, należy spróbować je przeczytać na głos, aby pracownik miał świadomość, że jest to wypowiedzenie umowy o pracę.

Ważne Wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, więc aby było skuteczne pracownik nie musi się na nie zgadzać.

Podpisanie i odmowa podpisu wypowiedzenia umowy o pracę

W sytuacji gdy pracownik respektuje decyzje pracodawcy, podpisuje przygotowany dokument z datą jego otrzymania. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik kategorycznie odmawia przyjęcia wypowiedzenia i nie zamierza go podpisać, to wypowiedzenie pomimo braku podpisu jest skuteczne.

Ważne Brak podpisu pracownika na wypowiedzenie nie ma wypływu na ważność złożonego wypowiedzenia.

Ważne W przypadku kategorycznej odmowy podpisania wypowiedzenia przez pracownika, pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową, która stanowi dowód wręczenia pracownikowi wypowiedzenia. Należy w niej zaznaczyć w jakim dniu odbyło się wręczenie wypowiedzenia. Dodatkowo powinny się pod nią podpisać wszystkie osoby uczestniczące w komisyjnym wręczeniu dokumentu.

Ważne W sporządzonej notatce nie powinno być wpisane, że pracodawca próbował wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, ponieważ może to sugerować, że wypowiedzenie nie zostało faktycznie wręczone pracownikowi.

Pracodawca nie jest obowiązany do wysłania pracownikowi wypowiedzenia pocztą bądź za pośrednictwem nośników elektronicznych, jeśli pracownik odmówił jego przyjęcia i podpisania.

Ważne Próba ponownego dostarczenia wypowiedzenia mogłoby oznaczać, że pracodawca uznaje wcześniej przedstawione wypowiedzenie za nieważne.