Liczba imigrantów w Polsce stale rośnie. Przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu „lepszego życia” i nowych możliwości.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku 1 127 744 osoby. Dla polskiej gospodarki oznacza to dodatkowe ręce do pracy. A dla Agencji Pracy - nowe wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć.

KONO nie jest firmą, która “tylko” zatrudnia imigrantów. Tworzymy społeczność ludzi, którzy dzięki naszej pomocy odnajdują swoje miejsce w Polsce i zaczynają życie na nowo.

W naszych reportażach przedstawiamy Wam historie sześciu takich osób z Europy, Azji i Afryki.

KONO: więcej niż agencja pracy tymczasowej

KONO łączy polskich przedsiębiorców z pracownikami z zagranicy od 2015 roku. Staramy się wyjść daleko poza ramy działania agencji pracy tymczasowej, która zatrudnia cudzoziemców. Bardzo ważną sprawą jest dla nas kompleksowa opieka nad ludźmi, którzy nam zaufali i wspieranie pracowników na każdym etapie.

Polska jest krajem, do którego przyjeżdża coraz więcej osób szukających dla siebie miejsca do spokojnego życia, dobrej pracy, stabilności. Rozmawiamy z nimi codziennie, dlatego dobrze wiemy, z jakimi problemami stykają się na codzień. Rozumiemy też, że przestawienie się na realia życia w obcym kraju może nie być łatwe.

Żeby sprostać ich potrzebom stawiamy na ciągłe szkolenia naszej kadry. Poszerzamy swój zakres działania tak, aby jak najlepiej dostosować się do zmieniającego się rynku pracy. Każdy pracownik, czy to z Europy, Azji, czy Afryki, może liczyć na to, że zaopiekujemy się nim kompleksowo już od momentu podjęcia decyzji o przyjeździe do Polski.

Zajmiemy się kwestiami związanymi z przejazdem, załatwimy wszystkie formalności i dokumenty niezbędne do zalegalizowania pobytu i pracy w Polsce. A na miejscu znajdziemy mieszkanie na start, wprowadzimy na zakład pracy i pomożemy w zaznajomieniu się z nowym środowiskiem.

Nasi pracownicy otrzymują pomoc i doradztwo dotyczące założenia konta bankowego, czy zarejestrowania karty SIM polskiego operatora. Otrzymują także wszystkie niezbędne informacje, gdzie należy się zgłosić w przypadku choroby lub niezdolności do pracy.

Dbamy o to, aby nasi podopieczni czuli się komfortowo w nowym kraju. Nasze wsparcie nie kończy się więc w momencie zatrudnienia. Pozostajemy do dyspozycji także później. Tak, żeby wszyscy znaleźli nie tylko pracę, ale także prawdziwy dom, swoją społeczność, nowe możliwości rozwoju.

Misja KONO: pomagamy stworzyć dom

Naszą misją jest pomaganie ludziom, aby poczuli się jak w domu - bezpiecznie i komfortowo. Chcemy, żeby sprowadzili tutaj swoje rodziny, osiedli na stałe, a z czasem stali się częścią polskiego społeczeństwa.

Te wartości widać w naszych reportażach. Ich bohaterowie opowiadają o swojej drodze, a także o tym, jak KONO pomogło im odnaleźć swój nowy dom. Jesteśmy dumni z tego, że nam zaufali, powierzyli nam swoją przyszłość i dzięki temu mogli rozpocząć nowe życie.

Kandydatom pomagają nie tylko rekruterzy, ale także dwujęzyczni koordynatorzy. Są oni nie tylko tłumaczami, ale także mentorami, którzy pomagają zrozumieć polską kulturę i zwyczaje. Dzięki temu proces adaptacji przebiega szybciej, a pracownicy sprawniej wdrażają się w nowe obowiązki.

Z nami pokonasz bariery językowe i kulturowe

Stawiamy na różnorodność. Dzięki temu nasz Dział Rekrutacji i Logistyki składa się z osób, które dobrze rozumieją odmienne kultury, ich zwyczaje i tradycje.

Bariera językowa jest jednym z największych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się nasi pracownicy oraz klienci. Na większości linii produkcyjnych instrukcje muszą być tłumaczone na 2 lub nawet 3 języki, co może stanowić dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców.

Ale nie z nami! Nasi dwujęzyczni Koordynatorzy wspierają nie tylko nowo zatrudnionych, ale są także opiekunami ich pracodawców. Pomagają we wdrażaniu nowych pracowników i eliminują trudności z porozumieniem się.

Nasza współpraca z klientami jest oparta na zaufaniu i profesjonalizmie, ponieważ jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Nasi klienci mogą więc bez obaw zatrudniać pracowników z różnych zakątków świata, wiedząc, że KONO zapewnia im pełne wsparcie.

Historie, które inspirują

Historie bohaterów naszych reportaży pokazują, jak KONO zmienia życie ludzi. Yulia, Svitlana, Abel, Tami, Marianna i Clayton są przykładem tego, jak wsparcie i odpowiednia opieka mogą doprowadzić do osiągnięcia sukcesu i stabilności.

Każda z tych opowieści jest dowodem na to, że nasze podejście działa i przynosi realne korzyści:

Yulia z Ukrainy zyskała stabilne zatrudnienie w Polsce, dzięki wsparciu KONO. Nawet w obliczu największych trudności, takich jak wojna na Ukrainie, można odnaleźć spokój i bezpieczeństwo. "Przyjazd do Polski był dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale dzięki KONO znalazłam tu stabilność i nowe możliwości.".

Svitlana z Ukrainy pokonała bariery językowe i kulturowe. Jej determinacja i wsparcie KONO sprawiły, że dzisiaj cieszy się stabilną pracą i nowym domem. "KONO to dla mnie nie tylko praca, to rodzina, która pomogła mi przezwyciężyć trudności i odnaleźć swoje miejsce w Polsce."

Abel Muoki z Kenii utrzymuje więź ze swoją rodzimą kulturą dzięki pasji do gotowania oraz wsparciu KONO. Nawet daleko od domu można zachować swoją tożsamość i realizować swoje pasje.

Tami z Zambii, mimo ciężki początków, odzyskał wiarę w siebie i w ludzi. Odpowiednie wsparcie pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile i znaleźć nowy sens życia.

Marianna z Białorusi znalazła stabilność i możliwość zapewnienia lepszego życia swojemu synowi. Dzięki KONO mogła sprowadzić go do Polski i razem zacząć od nowa.

Clayton z Ugandy realizuje swoje zawodowe ambicje i marzenie o stworzeniu farmy dla swojej rodziny. Ciężka praca i odpowiednia opieka mogą prowadzić do realizacji najśmielszych marzeń. "Praca w Polsce była moim marzeniem. Dzięki KONO mogłem je spełnić i zrealizować swoje zawodowe ambicje."

Plany na przyszłość

KONO planuje kontynuować swoją misję, wspierając polskich przedsiębiorców oraz pomagając ludziom z całego świata odnaleźć swoje miejsce w naszym kraju i tworzyć lepsze jutro.

Wierzymy w to, co robimy i chcemy, aby KONO było miejscem, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i pomoc na każdym etapie swojej drogi.

Poznajcie naszych bohaterów i zobaczcie, jak realnie zmieniamy życie na lepsze. Zachęcamy do obejrzenia naszego reportażu ( można go znaleźć pod tym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=axbEImPwslA).

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kono.jobs , aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach i możliwościach współpracy.

Jeśli jesteś pracodawcą szukającym rzetelnych i zaangażowanych pracowników – skontaktuj się z nami. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu, indywidualnemu podejściu i sprawdzonym rozwiązaniom, pomożemy Ci znaleźć najlepszych kandydatów do pracy. Bo wybierając „dobrą” agencjędokładasz cegiełkę do lepszego jutra, naszym pracownikom.