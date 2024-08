W czwartek do konsultacji publicznych trafił projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada on podniesienie o ok. 15 proc. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

Zaproponowane przez MRPiPS kwoty miałyby obowiązywać za okres od lipca 2024, co oznacza, że dofinansowanie będzie wypłacane również wstecznie. Projekt zakłada bowiem, że pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników za miesiące od lipca, będzie mógł złożyć do PFRON korektę dokumentów uwzględniającą nowe, podwyższone kwoty.

Ile wyniesie dofinansowanie PFRON w 2024 roku?

Od nowego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń. Największą podwyżkę otrzymają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – ich miesięczne wsparcie wzrośnie o 360 złotych, do 2760 złotych (obecnie 2 400 zł).

Również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności odczują poprawę swojej sytuacji finansowej, gdyż ich dofinansowanie zwiększy się o 200 złotych, do 1550 złotych (obecnie 1 350 zł). Nawet osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zyskają dodatkowe 75 złotych miesięcznie dofinansowania - wzrost z 500 do 575 zł.

Osoby z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidome mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma to być 1 380 zł (obecnie 1 200 zł); z umiarkowanym stopnie niepełnosprawności - 1 035 zł (obecnie 900 zł); z lekkim stopniem niepełnosprawności: 690 zł (obecnie 600 zł).

Rośnie pensja minimalna, wzrosły więc dofinansowania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło uwagę na dysproporcję między regularnymi podwyżkami płacy minimalnej a rzadkimi zmianami wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Ostatnia aktualizacja tych kwot miała miejsce w 2022 roku.

Szacuje się, że obciążenia finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosną o 278,4 mln zł w pierwszym roku i o 554,5 mln zł w latach następnych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy projekt trafi pod obrady Sejmu, obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych.