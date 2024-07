W raporcie bieżącym PKP Cargo przekazał, że przeprowadzi zwolnienia grupowe w zakładach i w centrali spółki. Zwolnienia dotkną do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.

Jak podała spółka, konsekwencją podjęcia uchwały o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, będzie podpisanie porozumień albo wydanie regulaminów w tym zakresie.

Redukcje etatów obejmą 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników, w różnych grupach zawodowych. Pracownikom będzie przysługiwała odprawa pieniężna zależna od okresu zatrudnienia.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

Jak czytamy w raporcie bieżącym, szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją wyniesie około 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych w związku ze zwolnieniami wyniosą około 423,4 mln zł. W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego koszty zwolnień grupowych firma będzie miała możliwość sfinansować z środków z FGŚP.

"Proces zwolnień grupowych zostanie poprzedzony analizą wszystkich stanowisk, uwzględniającą m.in. efektywność, znaczenie dla kluczowych operacji oraz potencjał do adaptacji w nowych strukturach organizacyjnych. Priorytetem procesu będzie minimalizacja negatywnego wpływu na kluczowe obszary działalności PKP CARGO S.A." - czytamy w raporcie spółki.

Redukcje etatów

Wcześniej PKP Cargo informowało, że spółka utraciła w ostatnich latach znaczną część rynku i w efekcie nie ma pracy dla dużej grupy zatrudnionych.

"Dlatego Zarząd został zmuszony do wdrożenia najpierw procedury nieświadczenia pracy, kolejnym krokiem jest zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zarząd stara się jednocześnie zapewnić jak największej grupie pracowników Spółki PKP CARGO pracę w innych podmiotach kolejowych. W tym celu w ciągu ostatniego miesiąca Spółka PKP Cargo podpisała listy intencyjne z Polregio na zatrudnienie do 300 osób, z PKP Intercity na zatrudnienie do 400 osób oraz z PKP Intercity Remtrak na zatrudnienie do 300 osób. W sumie zatrudnienie może znaleźć 1250 pracowników PKP Cargo, w tym PKP CargoTabor" - wskazano w komunikacie.