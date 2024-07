Eurostat opublikował wyniki pilotażowego badania pracowników platform cyfrowych. Zebrano w nim dane na temat zatrudnienia na platformach cyfrowych, otrzymane z 17 krajów UE i EFTA.

Eurostat rozpoczął gromadzenie danych na temat pojawiającego się zjawiska korzystania z platform cyfrowych w 2022 r. od pilotażowego badania w ramach badania siły roboczej Unii Europejskiej (UE-LFS).

Wyniki, publikowane w postaci statystyk eksperymentalnych, dostarczają informacji o osobach, które wykonywały pracę zarobkową za pośrednictwem platform cyfrowych, w podziale na płeć, wiek, poziom wykształcenia, rodzaj działalności i status zatrudnienia, a także o organizację i warunki pracy.

Okazuje się, że w 2022 r. 3 proc. badanych w wieku 15 - 64 lata pracowało za pośrednictwem platform. Minimalnie częściej pracowali tak mężczyźni niż kobiety (odpowiednio: 3,2 proc. i 2,8 proc.). – Różnica jest minimalna, ale mężczyźni generalnie zawsze dłużej pracują niż kobiety i są bardziej zainteresowani dorabianiem. Może to się wiązać z utrzymywaniem rodziny albo po prostu większym przywiązaniem do utożsamiania wysokości swoich zarobków z sukcesem życiowym, co jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn – mówi dr Alicja Sielska.

Zaskakujące mogą być dane dotyczące struktury wykształcenia pracowników platform cyfrowych.

Najwyższy udział ten był wśród osób z wykształceniem wyższym (4,3 proc.), a najniższy wśród osób, które ukończyły gimnazjum (1,8 proc.). - Myślę, że młodzi generalnie szukają pracy "głównej", osoby starsze mają już "główną" od kilku lat, więc patrzą jak sobie łatwo dorobić. Na korzyść tego wytłumaczenia jest fakt, że różnic ze względu na płeć jest praktycznie niezauważalna – mówi dr Sielska.

- Niższy udział osób z wykształceniem podstawowym może też oznaczać, że ktoś wykonuje "proste prace w prostych zawodach" i ma mniejsze chęci lub motywacji do dorabiania, bo jednak na te dane trzeba patrzeć jako "coś dodatkowego" a nie "główne źródło zarobku". Może też być że ludzie z wykształceniem podstawowym nie wiedzą jak dorabiać w taki sposób – tłumaczy dr Sielska.

Badanie pokazuje również, że ponad połowa pracowników platform cyfrowych nie była objęta ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia (62,4 proc.), choroby (56,3 proc.) lub wypadków przy pracy (54,2 proc.). Mniej więcej jedna czwarta pracowników była objęta takim ubezpieczeniem, ze względu na wykonywanie innej pracy niezwiązanej z platformami (25,1 proc. w przypadku wypadków, 25 proc. w przypadku choroby i 23,3 proc. w przypadku bezrobocia).

Za pracownika platformy cyfrowej uznano w tym badaniu osobę, która zgłosiła, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowała co najmniej godzinę na platformach cyfrowych. Dr Sielska wskazuje, że to minus tego badania. -Czy na podstawie tego, że ktoś pracował "przynajmniej jedną godzinę w przeciągu 12 miesięcy" faktycznie można coś powiedzieć o jakimś zjawisku? Myślę, że nie - podsumowuje.