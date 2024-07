Zmiany w świecie pracy są nieuniknione. Rola i rozwój sztucznej inteligencji rosną z miesiąca na miesiąc. Jakie zawody są zagrożone zniknięciem?

Zawody zagrożone przez sztuczną inteligencję

1. Kasjer: Zastąpienie przez kasy samoobsługowe i płatności mobilne prowadzi do spadku liczby miejsc pracy dla kasjerów. Według analiz Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, w 2032 r. będzie o 348 100 mniej miejsc pracy na kasie niż w 2022 r.

2. Sekretarki: Oczekuje się, że liczba miejsc pracy dla sekretarek spadnie o prawie 236 tys. do 2032 r.

3. Urzędnicy biurowi: Przewiduje się, że liczba miejsc pracy dla urzędników biurowych zmniejszy się o ponad 175 tys. w ciągu następnej dekady.

4. Przedstawiciele obsługi klienta: Wprowadzenie chatbotów i innych technologii może kontynuować trend redukcji miejsc pracy w obszarze obsługi klienta. Badanie Gartnera przewiduje, że do 2027 r. chatboty staną się głównym kanałem obsługi klienta dla około 25% firm.

Rolnik zagrożony przez AI

Zmniejszy się też liczba miejsc pracy w sektorach o rutynowych i powtarzalnych czynnościach. Eksperci Personnel Service wskazują 20 najbardziej zagrożonych zawodów, wśród których znajduje się m.in. kasjer, robotnik budowlany, magazynier, a nawet rolnik.

Rozwój sztucznej inteligencji i postępująca automatyzacja przyniosą wiele zmian na rynku pracy. Jeśli jesteś ciekaw, jakie stanowisko może być zagrożone, możesz odwiedzić stronę "Will Robots Take My Job?". Po sprawdzeniu stanowiska "dziennikarza", można wnioskować, że istnieje umiarkowane ryzyko, że sztuczna inteligencja, na przestrzeni 20 lat "zabierze" prace tej grupie zawodowej. Jak to wygląda u was?