ODPOWIEDŹ: Jeżeli zmiana stanowiska spowodowała, że pracownik nie wykonuje już pracy przy komputerze, to pracodawca nie ma obowiązku refundowania kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok.
Praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Zgodnie z par. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, przeprowadzone zgodnie z art. 229 k.p., wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Wewnętrzny akt prawny
Ze względu na to, że powyższy przepis jest bardzo ogólny, pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady, w szczególności kwotę refundacji okularów, czas ich używania, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.
Jeśli pracownik zatrudniony przy komputerze otrzymał od lekarza medycyny pracy zalecenie stosowania okularów korygujących wzrok przy takiej pracy, a następnie został przeniesiony na inne stanowisko, na którym komputera nie używa, nie przysługuje mu refundacja okularów. Nie kupił on bowiem okularów przed zmianą stanowiska pracy. ©℗
Podstawa prawna
par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 58)
