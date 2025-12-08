W listopadzie eksport towarów z Chin miał wartość 346,6 mld dol. i był wyższy niż przed rokiem o 5,9 proc. Wobec niewielkiego jedynie wzrostu importu nadwyżka handlowa w listopadzie wyniosła 112 mld dol., a po 11 miesiącach tego roku przekroczyła 1 bln dol. W porównaniu do zeszłego roku jest wyższa o 22,1 proc.

Mimo zawartego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, którego konsekwencją jest spadek efektywnej stawki celnej dotyczącej towarów z Chin z 40 do 30 proc., chiński eksport do USA wciąż gwałtownie spada. W listopadzie miał wartość 34 mld dol. i był niższy niż przed rokiem o 29 proc. Udział Stanów Zjednoczonych w chińskim eksporcie spadł w ciągu roku z 15 do 11 proc. USA w dalszym ciągu są najważniejszym pojedynczym rynkiem zbytu dla towarów z Chin. Po obniżce amerykańskie cła na chińskie produkty wciąż są o ok. 20 pkt proc. wyższe niż były na koniec 2024 r.

Efekty październikowego spotkania Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem nie pozostały jednak bez wpływu na handel. W listopadzie Chiny wyeksportowały 5,5 tys. metali ziem rzadkich, o jedną czwartą więcej niż miesiąc wcześniej. Wydaje się, że zgodnie z ustaleniami Chiny poluzowały restrykcje eksportowe w przypadku surowców kluczowych dla wielu zaawansowanych obszarów zachodniego przemysłu. Dwie największe globalne gospodarki i dwaj najwięksi strategiczni rywale zawiesili na rok wojnę handlową, wycofując się z niektórych nieprzyjaznych posunięć. W tym czasie największy na świecie importer towarów (USA) i ich największy eksporter (Chiny) mają wypracować trwałe porozumienie handlowe.

Konsekwencją amerykańskich ceł jest spadek eksportu takich towarów jak zabawki, obuwie czy meble. Chiny nadrabiają to zwiększoną sprzedażą wysoko przetworzonych produktów, takich jak środki transportu czy półprzewodniki. Na przykład eksport samochodów był w listopadzie wyższy niż przed rokiem o 17 proc.

Sprzedaż do USA spada, rośnie do UE

Jednym z głównych rynków, którym Chiny wypełniają lukę po Stanach Zjednoczonych, jest Unia Europejska. Jeszcze w zeszłym roku eksport do USA był o 2 proc. wyższy niż do UE, a nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi miała wartość 361 mld dol. wobec 247 mld dol. nadwyżki w wymianie towarów z państwami wspólnego rynku. W tym roku chińska sprzedaż do UE jest wyższa niż eksport do USA o 32 proc. Bilans wymiany towarowej z unijnymi państwami jest dla Chin korzystniejszy (267 mld dol.) niż w przypadku USA (257 mld dol.).

– Próbowałem wyjaśnić Chińczykom, że ich nadwyżka handlowa jest nie do utrzymania, ponieważ zabijają swoich własnych klientów. Szczególnie że nie importują od nas zbyt wiele – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie opublikowanym przez francuski dziennik „Les Echos”. Na początku grudnia Macron przebywał z wizytą w Chinach. Miał wtedy ostrzec Chińczyków, że jeśli nie zareagują, to UE będzie zmuszona, idąc za przykładem Stanów Zjednoczonych, nałożyć dodatkowe cła na chińskie produkty.

Z prognoz ekspertów wynika, że w najbliższych latach chińska maszyna eksportowa będzie działać sprawnie. Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że po wzroście o 5,5 proc. w tym roku, w dwóch kolejnych latach sprzedaż chińskich towarów na rynkach zagranicznych zwiększy się o 5,6 proc. i 7,6 proc. ©℗