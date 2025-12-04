Plan FPP został ogłoszony 4 grudnia podczas konferencji pt. „System zdrowia wymaga kompleksowej reformy, a nie oszczędności kosztem pacjenta”. Co przewiduje zaproponowana reforma?

Połączenie składki zdrowotnej ze składką chorobową

FPP proponuje połączenie składki zdrowotnej ze składką chorobową. Obecnie oba systemy: opieki zdrowotnej i ubezpieczenia chorobowego funkcjonują zupełnie oddzielnie, chociaż oba dotyczą tego samego problemu i podobnej grupy docelowej. NFZ zapewnia świadczenia rzeczowe (leczenie), a ZUS pieniężne (zasiłki). Wskutek braku koordynacji obie instytucje mogą przerzucać na siebie wzajemnie konsekwencje niewydolności ich funkcjonowania. Na przykład, za opóźnienie leczenia pacjenta w ramach NFZ ostatecznie płaci ZUS w postaci dłuższego okresu wypłaty zasiłków.

Tymczasem w wielu krajach, np. w Niemczech, ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe są połączone, dzięki czemu tworzą się takie mechanizmy zarządzania i kontroli, które wymuszają lepszy nadzór nad efektywnością leczenia. Dlatego FPP proponuje konsolidację ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego jako sposób na poszerzenie bazy składkowej i usprawnienie zarządzania systemem, poprzez zapewnienie jego większej spójności.

Zgodnie z koncepcją FPP NFZ miałby przejąć od ZUS kompetencje w obszarze zarządzania obszarem ubezpieczenia chorobowego, dotyczące: kontroli wydawania i wykorzystania zwolnień lekarskich, upoważniania lekarzy do wydawania zwolnień oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych. Zadaniem ZUS pozostawałby natomiast w dalszym ciągu pobór składki i wypłata zasiłków. Dodatkowo, funduszu chorobowego byłaby przekazywana do NFZ.

Ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe dla mundurowych

Ponadto proponowana przez FPP reforma zakłada rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego na dodatkowe grupy: funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy zawodowych, sędziów i prokuratorów, osoby wykonujące umowy zlecenia i pokrewne.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom FUS, NFZ i budżet państwa zostałyby zasilone dodatkowymi wpływami sięgającymi łącznie 8,9 mld zł w pierwszym roku.

Racjonalizacja podwyżek

Reforma zaproponowana przez FPP przewiduje także racjonalizację tzw. ustawy podwyżkowej, która w ocenie organizacji stała się ogromnym obciążeniem dla systemu publicznej ochrony zdrowia.

Co roku podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia pochłaniają większość środków pochodzących z przyrostu nakładów na zdrowie, a same dopłaty do płac wynikające wprost z ustawy sięgają już 26% całkowitych wydatków państwa na zdrowie.

- Proponujemy modyfikację zapisów ustawy poprzez wprowadzenie zasady, że płace w kolejnych latach będą waloryzowane w oparciu o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego przyrostu przeciętnego wynagrodzenia. Nie stanowi to obcięcia wynagrodzeń lekarzy – ich siła nabywcza będzie dalej chroniona. Przyszłe realne wzrosty będą jedynie wolniejsze – podkreśla Luaksz Kozłowski, główny ekonomista FPP/

Zgodnie z propozycją FPP termin podwyżek zostałby przesunięty z 1 lipca na 1 stycznia. Dzięki temu możliwe będzie realne planowanie budżetu NFZ – obecnie nie są znane koszty na II półrocze. W pierwszym roku znowelizowana ustawa pozwoliłaby zaoszczędzić 7,1 mld zł. W okresie 10-letnim skumulowana oszczędność dla NFZ to w sumie ponad 233 mld zł.

Szpitale wiodące w regionie

Zaproponowana reforma przewiduje także wprowadzenie koncepcji szpitala wiodącego, do którego zostałyby przyporządkowane pozostałe szpitale powiatowe w danym regionie.

Maksymalna liczba szpitali wiodących w skali kraju wyniosłaby 49.

Decyzję o nadaniu statusu takiej placówki podejmowałby marszałek województwa, wybierając go spośród podlegających mu szpitali. Po powołaniu szpitala wiodącego, organem właścicielskim podległych mu placówek przestałyby być powiaty, a stałoby się nim województwo.

Po ustanowieniu szpitala wiodącego, odpowiedzialność finansową za zobowiązania szpitali mu podległych przejąłby marszałek województwa. Jednocześnie odpowiadałby za wszelkie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych.

Kompleksowy system rejestrowania świadczeń

Jedną z propozycji FPP jest stworzenie kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich świadczeń zdrowotnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W ramach Centrum E-Zdrowia gromadzone byłyby dane dotyczące wszelkich usług medycznych. Dzięki temu państwo zyska realną mapę potrzeb zdrowotnych obywateli i będzie lepiej zarządzać zasobami.

Jak podkreśla FPP, proponowana reforma zwiększa dochody i ogranicza wydatki NFZ już w pierwszym roku o 22 mld zł (365 mld zł w okresie 10 lat), zapewniając stabilne i przewidywalne finansowanie ochrony zdrowia na kolejne lata.