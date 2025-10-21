W tej sprawie do resortu rodziny wystąpiła Barbara Dolniak, posłanka KO. Zwraca ona uwagę na to, że obowiązujące regulacje dotyczące świadczeń urlopowych, w tym wczasów pod gruszą, opierają się na ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; dalej: z.f.ś.s.). Choć ustawa ta miała niegdyś istotne znaczenie dla wspierania wypoczynku pracowników, obecnie – po ponad trzech dekadach od jej wejścia w życie – może nie w pełni odpowiadać rzeczywistości współczesnego rynku pracy i modelom zatrudnienia – uważa posłanka.

Posłanka zwraca uwagę na art. 3 ust. 5 ustawy o z.f.ś.s., z którego wynika, że „świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych”.