W tej sprawie do resortu rodziny wystąpiła Barbara Dolniak, posłanka KO. Zwraca ona uwagę na to, że obowiązujące regulacje dotyczące świadczeń urlopowych, w tym wczasów pod gruszą, opierają się na ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; dalej: z.f.ś.s.). Choć ustawa ta miała niegdyś istotne znaczenie dla wspierania wypoczynku pracowników, obecnie – po ponad trzech dekadach od jej wejścia w życie – może nie w pełni odpowiadać rzeczywistości współczesnego rynku pracy i modelom zatrudnienia – uważa posłanka.
Posłanka zwraca uwagę na art. 3 ust. 5 ustawy o z.f.ś.s., z którego wynika, że „świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych”.
– W praktyce oznacza to konieczność zgrupowania dni wolnych, nawet wbrew indywidualnym potrzebom pracownika czy możliwościom organizacyjnym zakładu pracy. Pracownicy często są zmuszeni do planowania długiego urlopu „pod wymóg świadczenia urlopowego”, a nie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami regeneracyjnymi, co może ograniczać elastyczność, zmniejszać efektywność odpoczynku, a nawet wykluczać z takiego świadczenia osoby, które nie mogą sobie pozwolić na dłuższą nieobecność w pracy z przyczyn osobistych lub rodzinnych – mówi Barbara Dolniak.
I dodaje, że współczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi – oparte m.in. na badaniach psychologii pracy – akcentuje znaczenie elastyczności, indywidualizacji podejścia do pracownika oraz wspierania dobrostanu psychofizycznego. – W tym kontekście warto się zastanowić, czy obecne zasady przyznawania świadczenia urlopowego nie wymagają dostosowania do dzisiejszych realiów – twierdzi.
Z tych powodów posłanka zwróciła się do resortu z pytaniami, czy planuje on przeprowadzenie kompleksowej analizy obowiązujących przepisów dotyczących świadczeń urlopowych – w kontekście zmian społecznych, kultury pracy i potrzeb pracowników. Dopytuje też ministerstwo, czy planuje ono przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz ekspertów rynku pracy w celu rewizji obecnych zasad korzystania ze świadczeń urlopowych. Na razie resort nie udzielił odpowiedzi.
– Teraz panuje moda przeglądania przepisów pod kątem wszelkich deregulacji. Czekamy na konkretną propozycję, wówczas będziemy mogli się do niej odnieść – komentuje sprawę Paweł Śmigielski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. ©℗
