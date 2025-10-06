Przypomnijmy, obowiązująca od stycznia 2023 r. ustawa stworzyła podstawy do uruchomienia centralnego systemu e-umów dla umów o pracę, zleceń i uaktywniających. Nowelizacja, nad którą pracuje MRPiPS, ma natomiast poszerzyć grono użytkowników oraz dodać kolejne rodzaje umów i nowe funkcjonalności.

Po zmianach z e-umów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani pracodawcy i przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy. System pozwoli również wprowadzać do obsługi zawarte wcześniej poza nim umowy bez konieczności ich ponownego podpisywania. Strony będą mogły też wykonywać pojedyncze czynności, takie jak zawarcie umowy szkoleniowej czy umowy o zakazie konkurencji. Nowelizacja wprowadza także nowe rodzaje umów obsługiwanych w systemie – oprócz dotychczasowych pojawią się m.in. umowy o wolontariat, umowy szkoleniowe, o zakazie konkurencji i o współodpowiedzialności materialnej. System zyska też nowe funkcje, m.in. potwierdzanie obecności pracownika i zgłaszanie rozpoczęcia pracy zdalnej. Dzięki integracji z publicznymi rejestrami – ZUS, CEIDG, KRS i KAS – proces ma być w pełni zautomatyzowany i odporny na błędy.