Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony” jest Alicja Ryś, Polska Akcja Humanitarna.

Ilość osób, którym PAH dostarcza obecnie pomoc to 275 tysięcy. Szacuje się, że obecnie około 17,5 miliona ludzi w Ukrainie jest poszkodowanych wskutek wojny. Jeśli chodzi o nasze działania, to koncentrujemy się na osobach, które tej pomocy potrzebują najbardziej, są najbardziej pozostawiane same sobie. W dużej mierze PAH prowadzi działania, które są skoncentrowane na osobach starszych, których jest w Ukrainie bardzo dużo. Osoby mieszkające poza dużymi miastami, które w ogóle nie biorą pod uwagę takiej możliwości, żeby opuścić swój dom. Nawet jeżeli są to domy, które zostały zniszczone, często całkowicie na skutek działań wojennych. Jednym z projektów, który realizujemy, jest odbudowa domów zniszczonych, a jeżeli domy zostały zniszczone tak, że odbudowa nie ma sensu, to stawiamy domy modułowe, które są rozwiązaniem tymczasowym. Proponowanym na około 10 lat. Można w nich normalnie funkcjonować przez cały rok – mówi Alicja Ryś.

Realizujemy na dużą skalę w całej Ukrainie działania, które są oparte na wsparciu psychologicznym, społecznym. Główną grupą odbiorczą tych działań są osoby starsze. Prowadzimy tak zwane centra pomocowe, do których mogą się zgłaszać po pomoc psychologiczną osoby w każdym wieku i każdej płci, aczkolwiek przeważnie są to starsze kobiety. Mamy także fizjoterapeutów w tych centrach. Ważnym elementem jest również ich siła integracyjna. Często te osoby mogą poznać swoich sąsiadów – dodaje Ryś.