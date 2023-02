Pomoc płynąca z serca

Nie wiem, jaka jest przyczyna tego co zaczęliśmy robić. Nie byliśmy w stanie się powstrzymać przed wyjechaniem już w pierwszych dniach wojny na granicę Polsko — Ukraińską i wraz z żoną, potem z córką i ze studentami naszego Uniwersytetu po prostu zacząć działać i pomagać tej potężnej fali uchodźców, która wtedy była na naszych granicach. Tak się to zaczęło. Potem zaczęliśmy rozglądać się wokół, gdzie możemy jeszcze pomóc tym ludziom i okazało się, że trzeba wyjeżdżać do Ukrainy, trzeba tam jeździć i pomagać - mówi Tomasz Błasiak.

Spontaniczna reakcja społeczeństwa

To, co zastaliśmy to rzeczywiście był potężny, nie do ogarnięcia wzrokiem, tłum ludzi. Zarówno uchodźców, jak i ludzi, którzy w lekkim rozgardiaszu próbowali zrobić co w ich mocy, żeby tym ludziom pomóc. Rzeczywiście były głównie kobiety, kobiety z dziećmi, starsze osoby. Zaczęliśmy się rozglądać po prostu w koło, czy tu jest coś zorganizowane, czy możemy w jakiś sposób pomóc. Okazało się, że nie. Wystarczyło się rozejrzeć i natychmiast w oczy rzucało się coś, gdzie możemy pomóc - dodaje Błasiak.

Zupełnie nie wiedzieliśmy co nas czeka, baliśmy się. To nie były skonkretyzowane obawy, ponieważ my nawet nie bardzo byliśmy w stanie sobie wyobrazić jak ta wojna wygląda, no ale to była wojna. Widzieliśmy obrazy z dużych miast takich jak Charków Kijów, więc myśleliśmy, że jak tylko wyjedziemy na stronę ukraińską to dokładnie będzie to samo. Będą zniszczenia, będzie ostrzał. Sytuacja będzie dla nas niebezpieczna. Z tym wszystkim wyjeżdżaliśmy, z tą są obawą. Nie wiedzieliśmy, kiedy wrócimy - opowiada Tomasz Błasiak.

Pomoc humanitarna bezpośrednio osobom potrzebującym

Realia tego kraju pogrążonego w wojnie, w jego wnętrzu, były zupełnie inne niż to czego oczekiwaliśmy, czego spodziewaliśmy się. Zaczęliśmy zdobywać coraz więcej wiedzy, coraz więcej umiejętności dotyczących tego, gdzie możemy jeździć, jak możemy się poruszać w tym kraju, co zrobić, żeby móc dotrzeć w pewne miejsca, no i dzięki temu zaczęliśmy się zapuszczać coraz dalej w miejsca, w których mogliśmy przekazywać pomoc humanitarną bezpośrednio osobom potrzebującym - mówi Tomasz Błasiak.

