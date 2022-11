PlayFair – zrównoważony rozwoju na styku kultury, biznesu i edukacji

– Pomysł, który narodził się jakiś czas temu, że warto przy okazji inicjatyw, które z jednej strony grupują młodych ludzi i nie tylko młodych, a pokolenie, które jest teraz najbardziej aktywne, warto również mówić o tym, co jest ważne w naszym świecie, w którym funkcjonujemy. W związku z tym, że szereg osób będzie brało udział aktywny w samym koncercie, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby stworzyć sesję debat, które będą poruszały ważne tematy. Jak zrobić żeby w naszym środowisku żyło się lepiej? W jaki sposób zadbać o zrównoważony rozwój wokół nas? Co to w ogóle znaczy, że mamy realny wpływ na to jak funkcjonujemy, jak żyjemy. Tematy wokół klimatu, odpowiedniej gospodarki odpadami, wokół nie tylko bycia eko, ale po prostu bycia dobrym człowiekiem, która rozumie środowisko, w którym funkcjonuje – mówi Sebastian Grabowski.

Czy deweloperzy wiedzą, jak ludzie chcą żyć?

– Jak najbardziej. Cieszę się, że w tej dyskusji padły dwa słowa: bliskość i zwinność. Bliskość to fundamentalny element tworzenia naszych projektów. Nasze projekty nazywamy destinantion place, ale przekładając na szersze zrozumienie, staramy się tworzyć nasze projekty w poszanowaniu ludzkich potrzeb. Po pierwsze. Pytamy naszych klientów, czego poszukują – mówi Dawid Wrona.

Sebastian Grabowski – Prezes ArchitectsPL

Dawid Wrona – Dyrektor Sprzedaży w Dziale Projektów Mieszkaniowych Echo Investment.