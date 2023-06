Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Karolina Leśkiewicz, dyrektor w Kearney.

European Retail Banking Radar 2023

Historia naszego raportu sięga 15 lat. Co roku pochylamy się nad kondycją bankowości detalicznej w Europie, nie tylko, żeby podsumować wyniki, ale też rozważyć trendy, które napędzają bankowość w naszym regionie. W 2020 roku wyniki były bardzo satysfakcjonujące. Wskaźnik, którym posiłkujemy się, czyli wynik na klienta wynosił średnio około 650 € i był najwyższy od roku 2015. Natomiast wskaźnik produktywności liczonej na pracownika podwoił się od roku 2008 – mówi Karolina Leśkiewicz.

W 2022 roku po raz pierwszy od dawna zaczęły rosnąć stopy procentowe. Datkowym elementem było odbicie po pandemii. Ono w pewnym momencie zostało przerwane szczególnie w Europie Środkowo Wschodniej przez wybuch wojny. Natomiast rok 2022 był szczególnie ważny pod kątem odbicia. To był pierwszy pełen rok bez lockdownów, bez wszelkiego rodzaju wyzwań związanych z pandemią. Drugi element, który jest krytyczny do rozważenia, to jest element kosztów. Banki rok do roku koncentrują się na działalności związanej z optymalizacją kosztów. Takim najważniejszym elementem, który dotychczas funkcjonował w branży, był element związany z dalszą cyfryzacją działalności, która przejawiała się w zamykaniu kolejnych placówek bankowych, również w ograniczaniu zatrudnienia ze względu na wzrost efektywności związany z możliwością cyfrowego prowadzenia procesów – dodaje Leśkiewicz.