Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest adwokat Michał Chmielowski z Kancelarii Prosperitas.

Wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego (25.04.2024) to kolejny krok w walce frankowiczów z bankami. Eksperci komentują, że będzie miał wpływ na rynek i orzecznictwo. Adwokat Michał Chmielowski podkreśla, że wyrok Sądu Najwyższego potwierdza wadliwość wielu umów kredytowych i daje frankowiczom podstawy do żądania zwrotu odsetek.

Sąd Najwyższy dokonał oceny, że w przypadku umów kredytów frankowych, jeżeli nie ma możliwości naprawienia wadliwej klauzuli, która dawała bankowi możliwość dowolnego przeliczenia kwoty kredytu oraz kwoty rat to w następstwie takiego ustalenia koniecznie jest stwierdzenie nieważności całej umowy – mówi Chmielowski.

Bez wątpienia będzie to miało wpływ na ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych w Polsce. Pragnę zwrócić uwagę, że na dziś te rozbieżności w orzecznictwie nie są znaczące. Przez ostatnie trzy lata od sformułowania pytań przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego do dziś, lina orzecznicza uległa ugruntowaniu. Co do zasady sądy orzekają zgodnie z tezami sformowanymi w przedmiotowej uchwale – dodaje adwokat.

Wyrok Sądu Najwyższego może mieć istotne konsekwencje dla banków. Eksperci przewidują, że może dojść do wzrostu liczby spraw sądowych i roszczeń ze strony frankowiczów.