Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, europoseł Adam Jarubas, wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski oraz wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski znaleźli się na listach TD z ramienia PSL w wyborach do PE - dowiedziała się PAP od źródeł w partii.

PSL określa kandydatów na wybory do Parlamentu Europejskiego

W piątek Naczelny Komitet Wykonawczy PSL debatował nad kandydatami ugrupowania na wybory do Parlamentu Europejskiego. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał po spotkaniu, że na listach Trzeciej Drogi (PSL i Polska2050) z ramienia PSL znajdą się wiceministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. "Staramy się wystawić najmocniejsze nazwiska, żeby zmobilizować wyborców do pójścia na te wybory" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Z informacji PAP wynika, że na wielkopolskiej liście Trzeciej Drogi ze strony PSL na pewno znajdzie się minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, który był europosłem obecnej kadencji PE; startował jednak w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu z listy Trzeciej Drogi i uzyskał mandat posła.

Na świętokrzyskiej liście znajdzie się obecny europoseł Adam Jarubas; jego start potwierdził już Kosiniak-Kamysz.

Kandydaci PSL z branży ministerialnej i samorządowej ruszają do PE

Jak dowiedziała się PAP, na listach TD z ramienia PSL znajdą się też dwaj wiceministrowie: Władysław Teofil Bartoszewski (wiceminister spraw zagranicznych) i Stefan Krajewski (wiceminister rolnictwa) oraz wiceszefowa MKiDN Bożena Żelazowska.

Ponadto do europarlamentu z ramienia PSL wystartuje wicemarszałek Senatu Michał Kamiński oraz senator Ryszard Bober. Na listach znaleźli się także: poseł Jarosław Rzepa, posłanka Jolanta Zięba-Gzik, posłanka Agnieszka Kłopotek, poseł Zbigniew Sosnowski oraz lider dolnośląskiego PSL Paweł Gancarz.

Trzecia Droga prezentuje swoje listy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia mają zaprezentować listy do Parlamentu Europejskiego w poniedziałek. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ mow/