Od pierwszych dni miasta i gminy niosły pomoc, tworzyły bazę porządkującą i koordynującą działania milionów Polaków, którzy chcieli wesprzeć uchodźców, dostarczyć wsparcie walczącej Ukrainie. Po raz kolejny, w trudnej sytuacji, samorządy i ich włodarze, a przede wszystkim sami mieszkańcy, stanęli na wysokości zadania. Jako współorganizatorzy rankingu zrezygnowaliśmy z jego promocji, angażując wysiłki tam, gdzie były bardziej potrzebne. Mimo wyjątkowej sytuacji wiele miast i gmin ponownie włączyło się w walkę o tytuł Pereł Samorządu i poddało ocenie swoją ubiegłoroczną działalność w wielu obszarach życia. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Potwierdza to także wysoką renomę naszego przedsięwzięcia.

Jak co roku, gminy zgłaszały swój udział w rankingu przez wypełnienie ankiety. Składała się ona, w przeważającej większości, z pytań zamkniętych, których uzupełnieniem były pytania otwarte. Zgodnie z przyjętą metodyką Perły Samorządu były wyłaniane w dwóch turach. W pierwszej zliczane były punkty za pytania zamknięte, następnie do pracy przystąpili członkowie Kapituły Rankingu Pereł Samorządu i ocenili odpowiedzi na pytania otwarte.

Pytaliśmy również o wspieranie i popularyzację inicjatyw lokalnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że mieszkańcy mniejszych i większych miejscowości chętnie angażują się w różne działania, może dlatego, że na szczeblu lokalnym częściej mają możliwość dokonania realnej zmiany. Sprawdziliśmy, jak gminy i urzędy gminne (bądź miejskie) realizują politykę w zakresie zwiększania dostępności zarówno obiektów, jak i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Do niedawna dostępność kojarzona była głównie z dostępnością architektoniczną. Budynki użyteczności publicznej były wyposażane w rampy dla niepełnosprawnych, sprawdzano szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych w budynkach, aby dostosować je np. do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obecnie instytucje publiczne zobowiązane są do wdrażania wysokiej jakości standardów obsługi, przewidując różne potrzeby klientów i odpowiadając na nie. Urzędy powinny prowadzić komunikację prostym językiem, publikacje powinny być dostępne cyfrowo także w formie dla osób niedowidzących. Strona internetowa powinna być prowadzona w sposób umożliwiający różnym klientom swobodne poruszanie się po niej.

Podobnie jak w poprzednich latach, szukaliśmy liderów dobrych praktyk, traktując tę kategorię jako zbiór inspiracji dla innych. Pytania o dobre praktyki odpowiadały obszarom tematycznym ankiety rankingu Perły Samorządu. Mając świadomość obszerności i tak już zawężonych obszarów, kapituła skupiła się na wskazaniu aktywności wyróżniających się, choć nie było to łatwe, bo gminy reprezentowały podobny poziom. Przyznawanie wyróżnień za dobre praktyki zawsze jest najtrudniejsze. Procesowi wyboru towarzyszą zwykle burzliwe dyskusje i dylematy członków kapituły rankingu. Warto pamiętać, że wyróżnienia w dużej mierze zależą od samych gmin – nie tylko dlatego, że oceniane są ich działania, lecz także dlatego, że to one same decydują, którymi działaniami, inicjatywami chcą się pochwalić oraz które ich aspekty uważają za kluczowe. Członkowie kapituły przede wszystkim rozpatrują odpowiedzi gmin na zadane pytania.