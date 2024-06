Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zapowiedziała kolejny międzynarodowy kongres naukowy - AI&EDU SGMK. Tym razem debata poświęcona będzie tematowi sztucznej inteligencji w nauce oraz przemyśle przyszłości. W programie znajdą się wystąpienia, dyskusje i prelekcje na temat najnowszych technologii, prowadzone przez wybitnych gości. Wiemy już, kto weźmie udział w wydarzeniu.

Jeszcze dobrze nie opadły emocje po kwietniowym kongresie Futurist of The Year 2024, a już niedługo możemy liczyć na kolejne interesujące wydarzenie organizowane przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Kongres AI&EDU Sztuczna inteligencja w nauce i przemyśle przyszłości odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w Warszawie. W trakcie dwóch dni odbędą się liczne prezentacje, dyskusje oraz debaty wokół tematu najnowszych osiągnięć i zastosowań sztucznej inteligencji, a także innych innowacyjnych technologii. "Jak technologia wpływa na nasze życie? Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Czy sztuczna inteligencja jest pomocna i uczciwa? Edukacja z AI – szansą czy zagrożeniem?" - to tylko niektóre z zagadnień, które będą punktem wyjścia dyskusji podczas kongresu naukowego.

Sztuczna inteligencja oraz jej wpływ na nauczanie, badania i przemysł przyszłości będzie wiodącym tematem kolejnego kongresu naukowego Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Interdyscyplinarna, międzynarodowa debata znakomitych naukowców i praktyków z najlepszych ośrodków naukowych na świecie to szansa na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w tak dynamicznie zmieniającym się obszarze jakim jest AI - mówi prof. Fabrizio Giulimondi, p.o. Rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

O tym wszystkim, z perspektywy różnych dziedzin naukowych, opowiedzą zaproszeni goście, w tym m.in.: prof. Gennaro Terracciano, prawnik, prorektor Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; prof. Andrzej Dragan, znakomity mówca i czołowy polski fizyk teoretyczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a także Agnieszka Pilat - ambasadorka SpaceX i Boston Dynamics, polsko-amerykańska artystka i pisarka.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika wciąż rekrutuje!

Warto podkreślić, że uczelnia SGMK nieustannie zapewnia studentom dostęp do wiedzy czołowych naukowców i specjalistów z całego świata, w tym laureatów Nagrody Nobla. Od samego początku działalności SGMK kładzie nacisk na wysoką jakość nauczania, interdyscyplinarność i międzynarodowość. Obecnie trwa rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych, takie jak Cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo instytucji finansowych i publicznych; Komunikacja i strategic foresight, a także MBA z bankowości i systemu finansowego.

Nie ulega wątpliwości, że kongres AI&EDU SGMK jest wydarzeniem, które prędzej czy później dotknie nas wszystkich, kształtując naszą rzeczywistość na wiele sposobów. Bądźmy na to przygotowani, pozyskując wiedzę z najlepszego źródła.