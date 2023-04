Założeniem trzeciej edycja konkursu, organizowanego przez firmę Huawei wraz ze Startup Academy, było wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy są na początku swojej drogi do zrewolucjonizowania narzędzi dla zdrowia.

- Jesteśmy pod wrażeniem innowacyjności projektów, które znalazły się w konkursie. Reprezentują szeroką gamę rozwiązań – zaczynając od oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki, poprzez systemy wspierające zarządzenie bólem i stanem zdrowia psychicznego pacjentów, aż po technologie do projektowania nowych leków dzięki sztucznej inteligencji. Wybór zwycięzców z tego grona nie był łatwy. Jesteśmy dumni, że dzięki organizacji konkursu mogliśmy wspomóc ich rozwój i tym samym przyczynić się do budowy polskiej „doliny innowacji” – powiedział podczas gali rozdania nagród Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Startupy uczestniczące w konkursie przez kilka miesięcy ulepszały strategie rozwoju swoich biznesów i konfrontowały własne nowatorskie idee z mentorami, starając się tym samym przekonać jury do swoich pomysłów. W rezultacie kapituła konkursu wyłoniła dziesięć startupów, które znalazły się w ścisłym finale i zaprezentowały swoje rozwiązania podczas gali konkursowej pod koniec marca br. w Warszawie.

- Przez ostatnie miesiące uczestnicy konkursu wzięli udział w wielu wyzwaniach, które pomogły nam lepiej poznać ich innowacje i zdecydować o zwycięzcach. Konkurs Huawei Startup Challenge to nie tylko rozdanie nagród czy działanie biznesowe, ale także sposób na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi innowatorami, którzy chcą dokonać wielkich rzeczy – powiedziała Karolina Piotrowska, członkini zarządu Startup Academy.

- W tej edycji programu skoncentrowaliśmy się na technologiach służących ochronie zdrowia czy też profilaktyce zdrowotnej. Zaskoczyło nas to, jak wiele startupów zgłosiło się do tej edycji i jak bardzo różnorodne były zgłoszenia. To są tylko startupy z Polski, które tworzą czy też wykorzystują technologie typu sztuczna inteligencja na rzecz lepszej walki o zdrowie nasz wszystkich – tłumaczy Alicja Tatarczuk odpowiedzialna za działania ESG i CSR w Huawei Polska.

Finaliści 3. edycji Huawei Startup Challenge to: Acellmed i opatrunek biodegradowalny do rekonstrukcji rogówki; CancerCenter.AI wraz z platformą do wydajnej i dokładniejszej diagnozy raka; Clebre i system diagnostyczny zaburzeń oddychania w czasie snu; Hemolens Diagnostics i opracowane przez startup oprogramowanie do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej; MAMENO wraz z platformą edukacyjną wspierającą kobiety w fazie menopauzy; MIM Solutions i aplikacja wspierająca walkę z niepłodnością; OASIS Diagnostics i opracowany przez firmę wyrób medyczny, przeznaczony do diagnostyki urazów okołoporodowych; PioLigOn oraz algorytm komputerowy do szybkiego projektowania nienaturalnych peptydów; RSQ Technologies i dane medyczne przedstawione w formie hologramów na sali operacyjnej; Uhura Bionics i opracowana przez startup proteza sztucznej, elektronicznej krtani.

- Po pandemii koronawirusa uznaliśmy, że zdrowie to temat, który powinien być teraz w centrum zainteresowania. Wszyscy globalnie przekonaliśmy się, jak duże jest to wyzwanie i postanowiliśmy wesprzeć młodych, polskich innowatorów i innowatorki na rzecz realizacji jednego z celów zrównoważonego rozwoju, czyli ochrony zdrowia – mówi Alicja Tatarczuk. Wskazuje też, że dla Huawei jako dla inwestora, który działa w Polsce od ponad dwudziestu lat, ważne jest wspieranie lokalnych innowacji i talentów.

Leczenie bezdechu

Kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu pierwszego miejsca startupowi Clebre. Rozwiązanie opracowane przez firmę, adresuje problem bezdechu. Szacuje się, że w Polsce ok. 3 mln osób boryka się z umiarkowaną lub ciężką formę bezdechu, a na świecie to około miliard ludzi. Technologia Clebre to bezprzewodowy sensor, który mierzy istotne parametry bezpośrednio z ciała śpiącej osoby. Chodzi tu m.in. o pomiar zakłóceń oddychania w trakcie snu, np. chrapania czy bezdechów, ale też o parametryzację aktywności ruchowej w trakcie snu i tonów serca.

Jak wyjaśniają twórcy rozwiązania, Clebre to nie tylko czujnik, ale cały system, dzięki któremu pacjent może w domu monitorować swój sen i oddychanie. Rewolucyjność technologii – wskazują pomysłodawcy – nie polega na stworzeniu samego sensora, ale na możliwości zaproponowania pacjentowi spersonalizowanej usługi – indywidualnego planu leczenia składającego się z różnych opcji terapeutycznych. Koszt wyprodukowania urządzenia Clebre w krótkiej serii w Polsce to ok. 600 zł.

Diagnostyka urazów okołoporodowych

Uznanie jurorów i drugie miejsce w 3. edycji Huawei Startup Challenge przypadło Oasis Diagnostics. Startup oferuje wyrób medyczny, przeznaczony do diagnostyki urazów okołoporodowych. Same urazy okołoporodowe są udziałem co czwartej rodzącej kobiety. 80 proc. z nich pozostaje niewykrytych, a to dlatego, że aktualne standardy medyczne – bez względu na szerokość geograficzną – nie dają szansy na odpowiednio wczesną diagnostykę i wykrywanie urazów okołoporodowych, jak i na skuteczny sposób zapobiegania ich powikłaniom. Problem ten może rozwiązać urządzenie opracowane przez Oasis Diagnostics.

ONIRY to system złożony ze spektrometru, specjalnie opatentowanej sondy do diagnostyki oraz z modułu, który analizuje dane. Technologia jest wsparta uczeniem maszynowym. – Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie bardzo szybko uzyskać wynik. To zaś pozwala nawet najmłodszemu, niedoświadczonemu członkowi zespołu położniczego postawić diagnozę od razu, w ciągu minuty – tłumaczyła Katarzyna Borycka, prezes Oasis Diagnostics.

Wyrób medyczny jest obecnie na etapie certyfikacji. – Liczymy na to, że do końca roku uda nam się wejść na rynek – wskazała Katarzyna Borycka.

Projektowanie peptydów

Ostatnie miejsce podium przypadło firmie PioLigOn, która stworzyła algorytm komputerowy do szybkiego projektowania nienaturalnych peptydów. Te ostatnie mogą stanowić przełom w walce np. z miażdżycą, jak również stanowią składnik antybiotyków.

- Odkrywanie nowych leków zajmuje często kilkanaście lat. Z wykorzystaniem naszej platformy możemy skrócić ten czas do wręcz kilku tygodni – prezentował startup Piotr Liguziński, prezes PioLigOn.

Kluczem do technologii jest połączenie nowej metody obliczeniowej z kompatybilną chemią, co umożliwia szybkie projektowanie nowych cząsteczek, również tych, które zapobiegają chorobom. W ostatnich tygodniach naukowcy PioLigOn opracowali cząsteczkę, która silne hamuje metabolizm nowotworów.

Elektroniczna proteza krtani

Uznanie gości zgromadzonych na gali podsumowującej 3. edycję Huawei Startup Challenge zyskała firma Uhura Bionics, do której powędrowała nagroda publiczności. Startup stworzył protezę sztucznej, elektronicznej krtani dla osób pozbawionych strun głosowych.

Obecnie dostępne rozwiązania w tym zakresie oferują robotyczny głos albo wymagają inwazyjnej operacji. Rozwiązanie opracowane przez Uhura Bionics pozwala na odtworzenie głosu sprzed operacji na podstawie ok. pięciuset nagrań. Aktualnie startup posiada działające prototypy protez. W planach ma stworzenie rozwiązania umożliwiającego sklonowanie głosu.

Mobilne aplikacje dla zdrowia

Do konkursu zgłosiło się 168 startupów. Znaczącą grupę stanowiły firmy z Dolnego Śląska (25 proc.) oraz Mazowsza (25 proc.). Ponad 40 proc. startupów biorących udział w konkursie zaprojektowało mobilne aplikacje dla użytkowników, natomiast 5 proc. firm zakładało stworzenie ubieralnych urządzeń monitorujących pracę organizmu. Wiele firm zdecydowało się podjąć w swoich projektach tematykę zdrowia psychicznego - technologie związane z leczeniem depresji, zaburzeń lękowych bądź oferujące niezbędną pomoc w kryzysie psychicznym stanowiły 9 proc. zgłoszeń.