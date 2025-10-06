Podsumowanie Kongresu Nowej Mobilności 2025

Szósta odsłona Kongresu Nowej Mobilności już za nami. KNM 2025 odnotował rekordowe liczby: w wydarzeniu wzięło udział 7,5 tys. odwiedzających oraz niemal 600 prelegentów. Program Kongresu daleko wykraczał poza transport, koncentrując się na wszystkich strategicznych sektorach gospodarki. Jakie były najważniejsze punkty agendy KNM 2025?

W dniach 23-25 września b.r. Katowice stały się europejskim centrum zrównoważonej transformacji. KNM 2025 zgromadził 7 359 uczestników – zdecydowanie najwięcej w swojej historii. Wyjątkowa była również skala merytoryczna wydarzenia. Na 10 scenach wystąpiło łącznie 574 speakerów z całego świata, którzy zrealizowali 250 punktów programu. Na liczącej 12 tys. m2 powierzchni expo odbyło się kilkadziesiąt premier najnowszych rozwiązań zeroemisyjnych. Liczba partnerów Kongresu przekroczyła 230. Organizatorem wydarzenia było PSNM, gospodarzem wydarzenia po raz pierwszy została Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaś współgospodarzem – Miasto Katowice.

– Kongres Nowej Mobilności 2025 pokazał, że transformacja transportu i gospodarki zeroemisyjnej wymaga szerokiej współpracy – od poziomu lokalnego po globalny. Fakt, że Metropolia GZM po raz pierwszy wystąpiła w roli gospodarza tego wydarzenia, potwierdza, jak silnie nasz region wpisuje się w europejską debatę o mobilności i energetyce przyszłości. Jesteśmy dumni, że Katowice stały się miejscem, w którym eksperci z całego świata dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Jestem przekonany, że decyzje i kontakty wyniesione z KNM 2025 będą procentować dla Metropolii i całej Polski przez kolejne lata – komentuje Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM.

– Turystyka biznesowa to coraz istotniejsza część gospodarki Katowic. Jednym z motorów napędowych jej rozwoju jest przyciąganie do naszego miasta prestiżowych wydarzeń o charakterze kongresowym, czego doskonałym przykładem jest Kongres Nowej Mobilności, którego szósta edycja właśnie dobiega końca. O sukcesie tego wydarzenia świadczą setki ekspertów, którzy dzielili się swoją wiedzą, ponad 7,5 tys. uczestników oraz liczba zaprezentowanych innowacyjnych rozwiązań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – To dla nas ogromny powód do dumy, że Katowice goszcząc Kongres, są jednocześnie współgospodarzem tej wielowątkowej dyskusji o technologiach i kierunkach rozwoju nowej mobilności – dodaje prezydent.

Znaczenie Kongresu podkreśliła obecność wyjątkowych gości, pochodzących z niemal 40 państw i reprezentujących prawie wszystkie kontynenty. Wśród uczestników KNM 2025 znaleźli się m.in. Carlo Ratti, profesor MIT i kurator tegorocznego La Biennale w Wenecji czy Ydanis Rodriguez, Komisarz Departamentu Transportu Nowego Jorku – instytucji nadzorującej ponad 10 tys. km dróg oraz ponad 800 mostów i tuneli w największym mieście USA. W KNM 2025 wzięli udział m.in. ministrowie i wiceministrowie, przedstawiciele instytucji unijnych, posłowie i senatorowie, ponad 20 prezydentów i wiceprezydentów polskich miast, szefowie urzędów centralnych oraz liderzy biznesu z całego świata.

– Tegoroczna odsłona KNM przeszła do historii jako największa i najbardziej udana ze wszystkich edycji. Liczba uczestników była niemal trzykrotnie większa niż w ubiegłym roku, również liczba i jakość prelegentów była na topowym poziomie, co pokazuje, jak duża jest potrzeba organizacji tego wydarzenia. W porównaniu z 2024 rokiem możemy jednoznacznie stwierdzić, że wrócił lepszy czas dla nowej mobilności i tę atmosferę czuliśmy podczas KNM-u. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej przeprowadzki do Katowic i dumni, że zorganizowaliśmy to wydarzenie w najbardziej adekwatnej do tego celu przestrzeni. Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie i już teraz przystępujemy do organizacji KNM 2026. Poprzeczkę znowu stawiamy wysoko! – mówi Agata Wiśniewska-Mazur, Członek Zarządu PSNM.

Podczas KNM 2025 zapadły decyzje, które w najbliższych latach mogą mieć rozstrzygający wpływ na polski transport, energetykę, przemysł i gospodarkę. W dniu inauguracji Kongresu ogłoszono powołanie do życia Centrum Nowej Mobilności – wyspecjalizowanego ośrodka badawczo-rozwojowego, który podniesie potencjał Polski w obszarze R&D i zwiększy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Będzie to pierwsza taka instytucja w kraju. List intencyjny w sprawie utworzenia Centrum podpisali: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM, prezydent Katowic Marcin Krupa, jak również przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz PSNM.

– Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Nowej Mobilności było istotnym momentem podczas tegorocznego kongresu. Wspólnymi siłami sektora publicznego, świata nauki i biznesu stworzymy wyspecjalizowany ośrodek wspierający rozwój innowacji w sektorze automotive i szeroko pojętym transporcie przyszłości. To odpowiedź na kluczowe wyzwania dla branży i ważny krok w kierunku dalszej transformacji gospodarczej Śląska – mówi dr hab. Rafał Żelazny, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas KNM 2025 swój finał miały także wielomiesięczne prace nad Porozumieniem Sektorowym – potencjalnie przełomowym dokumentem dla branży zrównoważonego transportu w Polsce. Porozumienie adresuje szereg kluczowych wyzwań związanych z przyłączaniem infrastruktury ładowania do sieci elektroenergetycznej. Sygnatariuszami dokumentu byli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, operatorzy stacji ładowania reprezentowani przez PSNM oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego zrzeszeni w PTPiREE.

Obejmujący sześć ścieżek merytorycznych program Kongresu koncentrował się na innowacjach, rozwoju gospodarczym oraz ich znaczeniu dla poprawy jakości życia. Na KNM 2025 dyskutowano o integracji i współpracy regionalnej państw z Europy Środkowo-Wschodniej, budowie relacji biznesowych z globalnymi liderami (również z USA i Azji), czy też optymalnych mechanizmach finansowania badań i rozwoju. Eksperci i praktycy rynku debatowali na temat przyszłości lotnictwa, wzmocnienia przemysłu automotive w regionie CEE (kreującym w tym sektorze 2 mln miejsc pracy i odpowiadającym za 1/3 produkcji pojazdów w UE), potencjału wodoru w energetyce czy też o instrumentach sprzyjającym napływowi inwestycji sektora bateryjnego do Polski. Przedmiotem dyskusji były także najnowsze osiągnięcia z zakresu jazdy autonomicznej, wyzwania związane z rozwojem AI oraz integracja magazynów energii z polskim system energetycznym. Wiele miejsca poświęcono transformacji miast, nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom urbanistyce czy też wpływie technologii na miejską architekturę i planowanie przestrzenne.

Kluczowym punktem Kongresu było Forum Innowacji - wyjątkowe wydarzenie towarzyszące KNM 2025, w całości poświęcone nowatorskim projektom technologicznym i naukowym realizowanym w Polsce. Podczas Forum zostały zaprezentowane pojazdy elektryczne i wodorowe, prototypy bezzałogowych statków powietrznych, roboty kroczące, jak również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny, autonomizacji oraz projektowania przestrzennego. A to wszystko Made In Poland. Patronat nad Forum Innowacji objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W kongresowej strefie EXPO odbyły się polskie premiery najnowszych modeli samochodów elektrycznych, w tym Toyoty (Urban Cruiser, odświeżonego bZ4X, bZ4X Touring oraz C-HR+), Volkswagena (ID. CROSS Concept i e-Transportera) czy też Nissana (Micra). Zaprezentowano zeroemisyjne ciężarówki, autobusy i cały szereg innowacyjnych rozwiązań z obszaru infrastruktury ładowania: od domowych wallboxów po ultraszybkie stacje DC.

Kongres zwieńczyło szkolenie z bezpieczeństwa pożarowego, w którym wzięło udział niemal 300 funkcjonariuszy: strażaków PSP, policjantów i ratowników medycznych z całej Polski. Szkolenie zorganizowało F5A New Mobility Research and Consulting we współpracy z CNBOP-PIB oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.