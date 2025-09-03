Innowacje, technologia i dialog

PIKE-CONNECT 2025 to nie tylko miejsce spotkań liderów branży, ale również tematyczna wystawa, na której nadawcy, producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują najnowsze innowacje technologiczne oraz ofertę kanałów tematycznych. Organizatorzy spodziewają się ponad 800 uczestników, reprezentujących całe środowisko operatorów kablowych w Polsce.

W programie, obok paneli dyskusyjnych i prezentacji, przewidziano wydarzenia specjalne, takie jak m.in. Śniadanie Liderów, Speed Dating. Agenda obejmie m.in. rozmowy o przyszłości rynku szerokopasmowego, trendach w mediach i telekomunikacji oraz analizę kierunków rozwoju z perspektywy biznesu, regulatorów i ekspertów.

Nowa jakość współpracy branżowej

Konferencja stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie cyfryzacji, sztucznej inteligencji oraz zmian regulacyjnych, które kształtują krajobraz rynku. Jednym z głównych założeń PIKE-CONNECT 2025 jest budowa trwałej platformy współpracy między operatorami, nadawcami, regulatorami a administracją publiczną – opartej na otwartym dialogu i wymianie doświadczeń.

Program pełen treści i praktyki

Wśród zaplanowanych tematów na trzech scenach (głównej, prawnej, technicznej oraz studia live) znajdą się m.in.: przyszłość rynku szerokopasmowego, rola operatorów hurtowych, wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i zastosowaniem AI, a także omówienie wpływu nowych regulacji na sektor. Szczególne miejsce w programie zajmie debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, UKE oraz największych graczy na rynku – w tym firm takich jak Play, Vectra, Cellnex, Exatel, Netia i Orange Polska itp.

Bezpieczeństwo cyfrowe w centrum uwagi

Jednym z kluczowych wątków będzie kwestia ochrony infrastruktury cyfrowej w erze sztucznej inteligencji. Eksperci i praktycy poruszą tematy związane z cyberbezpieczeństwem, odpornością systemów i nowymi typami zagrożeń. Równolegle prowadzona będzie wystawa tematyczna, prezentująca najnowsze rozwiązania technologiczne i sprzęt dla branży medialnej i telekomunikacyjnej.

Okrągły stół interesariuszy – równowaga i współpraca

Wśród najważniejszych punktów programu znajdzie się ponownie Okrągły stół: Równowaga interesów – współpraca OZZ i operatorów w erze cyfrowej. To forum dialogu między organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi a operatorami, które ma na celu wypracowanie jasnych zasad współpracy, mechanizmów rozliczeń oraz wzajemnych zobowiązań. W czasach cyfrowej dystrybucji treści i zmieniających się modeli biznesowych, konstruktywny dialog staje się warunkiem stabilności całego ekosystemu audiowizualnego.

Transformacja mediów i konsumpcja treści

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie m.in. zmianom w sposobie konsumpcji treści. Prezesi czołowych firm medialnych poruszą kwestie personalizacji, rozwoju streamingu, lokalnych platform AVOD oraz wpływu nowych technologii na krajobraz medialny.

Wspólna przyszłość operatorów

Tradycyjnie ostatnie sesje CONNECT poświęcone będą współpracy w ramach środowiska operatorów. Podczas debaty „Nasze sprawy – między nami operatorami” prezesi firm telekomunikacyjnych omówią najważniejsze wyzwania i szanse stojące przed branżą. Konferencję zakończy sesja networkingowa „Speed Dating z Operatorami”, ułatwiająca bezpośrednie kontakty biznesowe oraz inaugurację wspólnych projektów.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysta gala jubileuszowego XX Festiwalu „Tytanowego Oka” oraz Złotej PIKE

Festiwal Tytanowego Oka od lat promuje najwyższej jakości programy telewizyjne, innowacyjne projekty technologiczne, twórców i nadawców związanych z rynkiem komunikacji elektronicznej. Festiwal, organizowany przez Polską Fundację Wspierania Komunikacji Elektronicznej PIKSEL oraz Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, od dwóch dekad stanowi ważne forum doceniania kreatywności, profesjonalizmu i wkładu branży w rozwój polskiego rynku medialnego.

W tym roku, z okazji jubileuszu, organizatorzy zapowiadają specjalną oprawę gali, rozszerzone kategorie konkursowe oraz wyróżnienia specjalne dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla sektora. Ogłoszenie laureatów i wręczenie statuetek odbędą się podczas uroczystej gali wieczornej – z udziałem twórców, nadawców, operatorów i przedstawicieli administracji publicznej.