W sobotę, 11 grudnia miały miejsce warsztaty MasterClass OFF 2021, organizowane przez Our Future Foundation, organizację stawiającą sobie za cel walkę z wykluczeniem edukacyjnym młodych Polaków z mniejszych miejscowości. W wydarzeniu uczestniczyło stacjonarnie ponad 80 wybranych licealistów i studentów z całej Polski, którzy zebrali się w Elektrowni Powiśle w Warszawie. Ponad 700 uczniów brało także aktywny udział online. Podczas czterech osobnych segmentów prelegenci dzielili się z młodzieżą wiedzą dotyczącą m.in. prowadzenia biznesu, kreatywności, zarządzania zespołem czy etyki pracy.

„Myślę, że nie tylko ja, ale także dzisiejsi prelegenci byli bardzo zaskoczeni poziomem wiedzy i pasją młodych uczestników. To właśnie chęć zbudowania mostu pomiędzy pokoleniami zmotywowała nas do organizacji tej inicjatywy. Nastoletni uczniowie, z pomysłami na start-up mogli przecież dyskutować z przedsiębiorcami z kilkudziesięcioletnim stażem i wielką wiedzą o zasadach funkcjonowania biznesu. Skala tej przepaści jest ogromna, ale właśnie dlatego dialog jest tak ważny. Młodzi ludzie mogą wnieść świeżość, profesjonaliści - doświadczenie, a obydwie grupy łączą w końcu wspólne pasje” - mówi Michał Maurycy Mazur, prezes Our Future Foundation.

Zajęcia prowadzili biznesmeni, przedstawiciele największych światowych korporacji czy też wiodący dziennikarze ekonomiczni. Uczestnicy mieli okazję przedstawić im swoje pomysły na budowę firmy lub start-upu czy też porozmawiać o wyborze właściwej ścieżki zawodowej.

„Tegoroczne warsztaty były świetną okazją do poznania wielu niezwykłych, młodych ludzi, spragnionych wiedzy i chcących zdobywać świat. Myślę, że przekazywanie młodym umiejętności potrzebnych do rozwoju w życiu zawodowym jest odpowiedzialnością, która w Polsce nie została jeszcze odpowiednio rozpoznana przez krajowy biznes. Wciąż, za mało mówi się o tym, że wspieranie młodzieży i jej edukacja jest w długim terminie najbardziej opłacalną inwestycją, nie tylko w firmę, ale też w przyszłość kraju” – powiedział Michał Sapota, prezes HRE Investments – opiekuna Fundacji.

Our Future Foundation ma już 5-letnie doświadczenie we wspieraniu uzdolnionej młodzieży. Działania Fundacji skupiają się na walce z przeciwnościami jakie napotykają ambitni, młodzi ludzie z nieuprzywilejowanych środowisk na ścieżce swojej edukacji. Organizacja zapewnia im zarówno wsparcie merytoryczne jak i pomoc w zdobywaniu funduszy. Do tej pory Fundacji udało się pomóc już ponad 100 młodym Polakom, którzy dzięki wsparciu mentorów oraz ciężkiej pracy rozpoczęli naukę na takich uniwersytetach jak Oxford, Stanford, LSE czy Berkley. Owocem działań Fundacji jest także konferencja Our Future Forum, podczas której prelegenci dyskutują o dostosowywaniu polskiego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego do wyzwań szybko zmieniającego się świata.

Sponsorami strategicznymi wydarzenia byli AT Kearney i PGNiG S.A.

Sponsorami warsztatów byli Goldman Sachs i Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Partnerem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego.