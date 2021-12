Tak jak w poprzedniej edycji, w skład Kapituły Konkursu weszli przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację „Teraz Polska”, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Biznesu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

- Już drugi rok pracodawcy i pracownicy muszą mierzyć się z panującą pandemią koronawirusa, która ma ogromny wpływ na rynek pracowniczy. Wprowadzane obostrzenia determinowały funkcjonowanie gospodarki, a więc stawiały zatrudniających i zatrudnionych przed nowymi wyzwaniami. Warto doceniać te firmy, które stawiły czoła aktualnej sytuacji i poszukiwały niestandardowych rozwiązań. W dobie pandemii COVID-19 organizacje musiały w sposób jednoznaczny opowiedzieć się za wyznawanymi wartościami, które wpisują się w realizowaną przez nie misję oraz strategię, a także wykazać jak aktywnie chronić wartości pracownicze w trudnych czasach. Są na polskim rynku takie firmy, które doskonale poradziły sobie z tym wyzwaniem i zwróciły uwagę Kapituły Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Polskie firmy bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy adresowane do pracowników. Warto je nagłaśniać – mówi Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Gala Konkursu została poprzedzona debatą pt. „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”, która poświęcona była korelacjom między wprowadzeniem wieloletnich strategii ESG do firmy, a ich wynikami finansowymi. W debacie wzięli udział m.in.: Kamil Rybikowski, Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej; Andrzej Czernek, wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; Tomasz Półgrabski, wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems S.A.; Michał Kępowicz, szef departamentu relacji strategicznych w Philips oraz Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro.

Po debacie przyszedł czas na wyróżnienia. W obecnej edycji Konkursu wyróżniono następujące firmy: w kategorii Programy stażowe zwyciężyła firma za program stażowy Allegro e-Xperience skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę. Przede wszystkim do młodych talentów z obszaru IT, ale również do osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w analityce, sprzedaży, obsłudze klienta, marketingu, HR, finansach i wielu innych działach. Programy kierowane są również do osób, które chcą się przebranżowić.

W kategorii Wolontariat nagrodzono firmę Auchan Polska, za program wolontariatu pracowniczego - Dni Otwartości, który został wdrożony w Auchan w roku 2018. Celem projektu jest promowanie otwartości pracowników Auchan na rzecz społeczeństwa. Pomoc ukierunkowana jest na projekty związane z walką z niedożywieniem i ubóstwem, tworzeniem więzi społecznych, przeciwdziałaniem wykluczeniu, promowaniem zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, organizacją zbiórek na rzecz potrzebujących i akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku spośród Klientów Auchan na rzecz Fundacji DKMS.

W kategorii Motywacja zwycięskie okazało się Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Za prowadzenie wspólnego dialogu z pracownikami. PPL ceni zdanie pracowników. Co kwartał organizuje sesje podczas których prezes odpowiada na pytania pracowników. W momencie kryzysu, o to jak poprawić kondycję finansową firmy, PPL zapytał właśnie pracowników. Wprowadzono tzw. „Oszczędny Portfel” – skrzynkę na pomysły pracowników w tym zakresie. Najnowszym projektem PPL jest Akademia Liderów. Liderzy PPL są szkoleni na osoby sprawiedliwe, wrażliwe społecznie, uczciwe, transparentne, które cenią współpracę i działanie zespołowe. Liderzy PPL wiedzą, że pracownik jest największą wartością przedsiębiorstwa.

W kategorii Edukacja nagrodzono firmę IKEA Retail w Polsce za kreowanie środowiska, w którym pracownicy mogą bezustannie się rozwijać. IKEA posiada 8 różnych programów edukacyjnych i prowadzi działania skierowane do pracowników z obszaru Health Wellbeing. IKEA umożliwia pracownikom pokrycie kosztów nauki języków obcych oraz posiada dofinansowanie do studiów wyższych. Pracownicy mają również dostęp do bardzo szerokiej i różnorodnej oferty szkoleń, która jest stale rozbudowywana. Firma koncentruje się przede wszystkim na awansach wewnętrznych. Aż 82,5% stanowisk kierowniczych w całej organizacji w ubiegłym roku finansowym zostało obsadzonych w drodze awansu wewnętrznego.

W kategorii Bezpieczeństwo zwyciężyła firma Polfrost Terminal za prowadzoną politykę bezpieczeństwa pracy. Firma ciągle się rozwija, poszerzając swoje horyzonty i dając możliwości rozwoju swoim pracownikom m.in. poprzez zastosowanie nowych technologii, pozwalających zwiększyć efektywność pracy jak również poprawić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wypadków.

W kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła firma Carrefour za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Carrefour inicjatywę zatrudniania osób niepełnosprawnych rozpoczął już w 2006 roku. Nawiązał wtedy współpracę z Mazowieckim Związkiem Głuchych. Projekt został wdrożony najpierw w jednym sklepie, a następnie rozszerzony na inne sklepy. Początkowo, zatrudniając osoby niepełnosprawne, sieć korzystała ze wsparcia Polskiego Związku Głuchych, a następnie EKON-u i Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION), z którym współpracuje do dziś.

W tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania” dla firmy Benefit Systems. Nagroda została przyznana firmie Benefit Systems, która okazała się nie tylko godnym zaufania pracodawcą, ale także wiarygodnym i wspierającym partnerem dla całej branży i zatrudnionych w niej osób oraz odpowiedzialnym partnerem społecznym.

- W czasie pandemii pracodawcy byli zmuszeni do zmniejszania kosztów firmowych. Rezygnowano więc ze szkoleń, świątecznych bonów, podwyżek, redukowane były wynagrodzenia, a w najgorszym wypadku zwalniano pracowników. Jak w warunkach pandemicznych utrzymać motywację, zaangażowanie, i w ogóle pracowników? Odpowiedź jest prosta – wprowadzać działania, które są nieszablonowe i odpowiadają na aktualną sytuację. Pracodawcy muszą nadążać za trendami wyłaniającymi się z oczekiwań zatrudnianych, o których szczególnie w niestabilnej sytuacji trzeba po prostu dbać. A takie rozwiązania trzeba nagradzać - podkreśla Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali: Tomasz Dereszyński wydawca i dziennikarz Polska Press oraz Damian Szymański, zastępca redaktora naczelnego money.pl.

Tomasz Dereszyński został wyróżniony za zaangażowanie w problemy społeczne oraz rzetelne informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Tomasz Dereszyński promuje także postawy i wartości Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Damian Szymański został doceniony za dociekliwość i rzetelne informowanie o wszystkich nieprawidłowościach związanych z rynkiem pracy oraz olbrzymi wkład w edukację ekonomiczną społeczeństwa.

Inicjatywa odbywa się w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii,Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna.

Partnerami Konkursu są: Kapsch Telematic Services, Diaverum oraz firma Confirme. Patronat medialny nad XI edycją Konkursu objęli: Gazeta Polska, Super Biznes - dodatek ekonomiczny Super Expressu, Dziennik Gazeta Prawna, agencja informacyjna ISBnews, RaportCSR.pl, Kurier365.pl i Biznesciti.com.

