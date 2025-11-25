ForFin 2025: rekordowa frekwencja i rosnące zainteresowanie edukacją finansową Polaków

ForFin 2025 ponownie stał się miejscem, gdzie w jednym czasie spotkali się początkujący inwestorzy, doświadczeni gracze rynkowi, studenci, przedsiębiorcy i eksperci. Łączyło ich jedno – potrzeba zrozumienia finansów i świadomego podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Dziesiątki debat, setki rozmów, tysiące decyzji finansowych, które dojrzewały na salach PGE Narodowego

W programie znalazło się ponad 80 wykładów i paneli, a sceny ForFin 2025 wypełniło ponad 120 prelegentów – analityków, ekonomistów, praktyków inwestowania, edukatorów, przedstawicieli instytucji oraz twórców internetowych.Największe zainteresowanie budziły tematy dotyczące:

budowania finansowych fundamentów od zera,

inwestowania długoterminowego i ETF-ów,

kryptowalut i technologii blockchain,

finansów kobiet,

globalnych rynków i strategii na 2026 rok,

psychologii pieniędzy i odporności finansowej.

Pomiędzy salami wykładowymi uczestnicy odwiedzali strefę ponad 50 wystawców, na których rozmawiali z ekspertami i korzystali z ofert specjalnych przygotowanych na czas wydarzenia.

OBI 2025: portret polskiego inwestora w roku pełnym zmian

Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2025, kluczowego raportu opisującego zachowania i preferencje polskich inwestorów. Komentarz do wyników wygłosił prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, który podkreślił rosnące znaczenie stabilnego otoczenia regulacyjnego i świadomego podejścia do ryzyka.Wyniki badania można zobaczyć tutaj: https://www.sii.org.pl/18616/aktualnosci/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-2025-wyniki.html

Silna obecność GPW i rozmowa z prezesem Bardziłowskim

W ramach współorganizacji wydarzenia GPW przygotowała rozbudowaną strefę „Tu bije serce rynku kapitałowego”, w której przez cały czas odbywały się krótkie prelekcje i sesje edukacyjne.

W piątek o 18:00 uczestnicy spotkali się z Tomaszem Bardziłowskim, Prezesem GPW, który omówił priorytety rozwoju rynku kapitałowego i wyzwania nadchodzącego roku.

Herosi Rynku Kapitałowego 2025

Pierwszy dzień wydarzenia zamknęła gala plebiscytu Herosi Rynku Kapitałowego 2025, w trakcie której internauci docenili spółki i inicjatywy z zakresu relacji inwestorskich, polityki dywidendowej oraz działań edukacyjnych.

Głos organizatorów

– ForFin 2025 udowodnił, że zapotrzebowanie na przystępną edukację finansową rośnie z roku na rok. Ponad dziewięć tysięcy uczestników to sygnał, że Polacy chcą rozumieć finanse i inwestować odpowiedzialnie. To dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy i rozwijania wydarzenia – mówi Jarosław Dominiak, Prezes SII.

ForFin 2026: nowa przestrzeń, jeszcze większa skala

Prace nad przyszłoroczną edycją już trwają. ForFin 2026 odbędzie się jesienią, również na PGE Narodowym – w jeszcze większym wydaniu i na większej przestrzeni, aby sprostać rosnącemu zainteresowaniu uczestników i partnerów.