Pomysłodawcami a zarazem współzałożycielami PKB byli: Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej PKB oraz śp. Jerzy Krzanowski, współzałożyciel Grupy Nowy Styl. Obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej PKB pełni brat zmarłego, Adam Krzanowski, Prezes Zarządu Spółki.

Głównym celem działalności PKB jest przede wszystkim:

integracja podkarpackich przedsiębiorców,

aktywność w sferze wspólnych zakupów,

działalność patronacka i charytatywna.

W latach 2001 - 2015 Klub skutecznie aplikował o środki finansowe z UE, przeznaczając je na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i szkolenia dla zrzeszonych firm. W ciągu kilkunastu lat pozyskano na te cele 25 mln. złotych. Członkostwo w Klubie to możliwość korzystania przez zrzeszone firmy z Systemu Wspólnych Zakupów, w ramach, których Członkowie PKB uzyskują korzystne warunki finansowe na zakup m. in.: przesyłek kurierskich, paliwa, energii i gazu, wózków widłowych, butli z gazem, ubezpieczeń i innych.

Uczestnictwo w Grupach Zakupowych daje firmom wymierne korzyści finansowe, dlatego też ta forma aktywności Klubu jest szczególnie ważna. Flagowymi spotkaniami Członków oraz Partnerów Klubu od wielu już lat są: Gala PKB oraz 3 dniowe spotkanie integracyjne w Arłamowie.

Podczas piątkowej Gali Jubileuszowej Podkarpackiego Klubu Biznesu zostaną wręczone 4 firmom Nagrody PKB w kategoriach:

1. Nowoczesne podejście do biznesu jako element skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Innowacyjne rozwiązania i zrównoważony rozwój w biznesie.

3. Firma rodzinna jako podstawa dobrego zrządzania w wymagającym i zmiennym otoczeniu.

4. Promocja Podkarpacia w Polsce i za granicą.

oraz 2 Nagrody im. Jerzego Krzanowskiego dla najlepszych absolwentów: Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nagroda, wręczana corocznie, będzie szczególnym wyrazem pamięci i podziękowaniem dla śp. Jerzego Krzanowskiego, któremu Klub zawdzięcza swoje powstanie, świetny rozwój i to, że dzisiaj jest to organizacja, z której naprawdę był dumny.

Działalność charytatywna

W tegorocznej uroczystości będzie uczestniczyć ponad 650 osób, m. in. przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, rektorzy wyższych uczelni, przedsiębiorcy zrzeszeni w Klubie, Partnerzy biznesowi oraz zaproszeni Goście z innych regionów Polski, media. Klub wspiera charytatywnie również o tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy i z myślą o nich organizuje Aukcje charytatywne w trakcie w/w spotkań. W latach 2002 – 2024 zebrano blisko 2 000 000 złotych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w najtrudniejszej sytuacji materialnej, ich leczenie, rehabilitację oraz wypoczynek. Środki zostały również przekazane dla kilku Domów Dziecka z regionu oraz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Należy również dodać, że Podkarpacki Klub Biznesu przez 6 lat fundował, ze środków własnych, stypendia naukowe dla najzdolniejszych licealistów z województwa podkarpackiego. Młodzież pochodziła z ubogich, wielodzietnych, niepatologicznych rodzin. Przeznaczono na ten cel: 720 000 złotych – z pomocy skorzystało 270 uczniów.