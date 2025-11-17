Partnerstwo, działanie, postęp. Warszawa gospodarzem I Narodowego Kongresu „Nauka dla Biznesu”

–Naszą ambicją jest stworzenie trwałej platformy dialogu i współpracy, która w realny sposób przyspieszy transfer technologii, komercjalizację wyników badań oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach. Wierzymy, że nauka, technologie i innowacyjność powinny stać się motorem napędowym rozwoju gospodarczego naszego kraju – podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Marcin Kulasek.

I Narodowy Kongres „Nauka dla Biznesu” to nie tylko forum debaty, to także przestrzeń budowania relacji, prezentacji dobrych praktyk i wyznaczania wspólnych celów dla rozwoju i postępu Polski. Kongres ma charakter przełomowy, jego rezultatem będą konkretne rekomendacje i mechanizmy usprawniające współdziałanie nauki z biznesem. Długofalowym celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poprzez skuteczniejsze wykorzystanie potencjału naukowego.

–Dziś, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy merytorycznego dialogu, który przełoży się na trwałe partnerstwa . Wierzę, że efektem Kongresu będą nie tylko deklaracje, ale konkretne mechanizmy ułatwiające współpracę nauki z biznesem. Chcemy, aby to wydarzenie zapoczątkowało trwałe partnerstwa, które zwiększą konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej – powiedział prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kongres zgromadzi liderów innowacji, naukowców i przedsiębiorców, którzy skoncentrują się na najważniejszych wyzwaniach dzisiejszej nauki i biznesu. Tematami wiodącymi będą m.in. mechanizmy transferu technologii z laboratoriów do przemysłu, współpraca sektora obronnego z nauką oraz technologie podwójnego zastosowania, a także niezwykle ważne budowanie lokalnych i regionalnych łańcuchów wartości oraz rola ośrodków naukowych w rozwoju nowych ekosystemów biznesowych. Wydarzenie ma stać się początkiem budowy realnych pomostów między laboratoriami a rynkiem.

–Potrzebujemy synergii biznesu i nauki. Przenoszenie odkryć naukowych do realnej działalności gospodarczej to najważniejsze zadanie Sieci Badawczej Łukasiewicz – zapewnił dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz.

Kongres jest organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, a Komitet Honorowy tworzą przedstawiciele rządu i kluczowych resortów, w tym m.in. Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Partnerem strefy wystawienniczej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nad merytorycznym kształtem wydarzenia czuwa Rada Programowa z udziałem liderów nauki i biznesu, której przewodniczy prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w MNiSW.

Rejestracja i szczegóły

I Narodowy Kongres „Nauka dla Biznesu” odbędzie się w dniach 19–21 listopada 2025 r. w centrum EXPO XXI w Warszawie.