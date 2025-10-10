Program tegorocznego wydarzenia obejmie kilkanaście debat i wystąpień dotyczących najważniejszych wyzwań wobec których stoją krajowe przedsiębiorstwa.

Produkcja przemysowa a bezpieczeństwo

„Produkcja przemysłowa zlokalizowana w Europie i w Polsce w architekturze bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego; Rola europejskiej produkcji stali dla perspektyw odbudowy lokalnych mocy produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego i potencjału militarnego; Rynek pracy: deficyty kompetencji (cyfrowych, technicznych, miękkich) i strategie adaptacji; Dostępna, stabilna, czysta energia dla przemysłu jako główny czynnik jego konkurencyjności. Plan na rzecz przystępnej cenowo energii“ – to wybrane kwestie, które poruszone zostaną w dyskusji. Nie zabraknie również tematyki transformacji technologicznej, cyberbezpieczeństwa, odporności infrastruktury przemysłowej oraz barier regulacyjnych utrudniających inwestycje w produkcję.

– W Europie duży nacisk kładziemy obecnie na odbudowę naszego potencjału obronnego, co nie jest możliwe bez rozwijania przedsiębiorstw produkcyjnych działających w tym sektorze.Forum Nowego Przemysłu tworzy przestrzeń do rozmów nad kluczowymi w tym kontekście kwestiami. Doskonałą okazją ku temu będzie obecność w Katowicach znamienitych gości, świetnie znających realia funkcjonowania przemysłowego ekosystemu, w którym kondycja każdego z będących jego częścią elementów ma przełożenie na funkcjonowanie całości środowiska – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP, organizatora konferencji.

Udział w wydarzeniu potwierdzili już m.in.: Wojciech Klimek, członek zarządu ds. Produkcji FAKRO; Michał Kot, dyrektor działu sprzedaży Siemens Polska; Michał Krzesiak, CEO 3Soft; Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty; Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty; Robert Stobiński, prezes Grupy Amica; Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognor.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum Nowego Przemysłu będzie rozstrzygnięcie czwartej odsłony konkursu The Best of Industry 4.0. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: „Zakład produkcyjny”, honorującej obiekty konsekwentnie stawiające kroki na drodze do stworzenia „fabryki przyszłości”, oraz „Technologia”, stawiającej na piedestale rozwiązania wyprzedzające konkurencję i wprowadzające użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

Ważną częścią tegorocznej edycji wydarzenia będzie towarzysząca im konferencja Przemysł dla obronności, której celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu polskiego biznesu przemysłowego i pokazania jak zaktywizować jego udział w sektorze obronnym.

Forum Nowego Przemysłu pozostaje elementem cyklu wydarzeń pod hasłem „The Industry of Tomorrow. Przemysł jutra”. Równolegle w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbędą się: 17. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, 10. Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING – cieszące się reputacją kluczowych wydarzeń branżowych – oraz premierowa konferencja Przemysł dla obronności.