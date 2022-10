Nagrody 10-lecia trafiły w ręce trzech firm zostało docenione za wyjątkowy model rozwoju, łączący najlepsze cechy dużej korporacji z duchem samodzielnej przedsiębiorczości. To - jak podkreślili członkowie kapituły - jeden z najbardziej udanych przykładów międzynarodowej ekspansji polskiej firmy, tworzącej nowoczesne produkty i usługi pomagające przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej. Firma jest też dowodem na to, że przyszłością polskiej gospodarki mogą być technologie. - To bardzo miła niespodzianka - powiedział Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland. Podkreślił, że choć firma specjalizuje się w informatyce, produkcji oprogramowania, to chce też budować państwo. - Czujemy się za to odpowiedzialni. Dlatego spółka, będąc obecna w 60 krajach, dąży do zbudowania takiego modelu współpracy, w którym nasi partnerzy nie będą się czuli ogrywani. Dumny jestem z tego, że dzięki naszemu zespołowi osiągamy wyznaczone cele - podkreślił.