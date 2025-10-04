Polityczny projekt kandydata na prezydenta roku 2050 Szymona Hołowni wniósł do życia politycznego powiew świeżości i obietnicę, że istnieje inna Polska niż ta Kaczyńskiego i Tuska. Nic z tego nie wyszło, bo partia powołana przez Hołownię okazała się grupą peowców działającą, z niejasnych pobudek, poza strukturami PO.

Nawet inicjatywy legislacyjne Polski 2050 z ostatnich dni, którymi ugrupowanie chwali się dla zrównoważenia wrażenia ucieczki szefa z tonącego okrętu, formułowane są językiem postępowo -liberalnej frakcji KO. Czytamy na oficjalnej stronie: „Polska 2050 ogłasza kolejną inicjatywę w ramach swojej ofensywy legislacyjnej, tym razem w obszarze praw reprodukcyjnych i zdrowia kobiet”; chodzi o bezpłatną antykoncepcję „dla młodych kobiet”. „Polska 2050 mówi nieoddawaniu ziemi Kościołowi – nowy projekt ustawy jest w sejmie”. „Polska 2050 zaprezentowała pakiet trzech ustaw dotyczących bezpieczeństwa: odpowiedzialnego dostępu do broni, humanitarnego płoszenia dużych dzikich zwierząt oraz ograniczania szkód związanych z alkoholem”.