W kredytach cofnęliśmy się o dwie dekady

Jednym z największych problemów naszego sektora bankowego są jego niewielkie rozmiary w zestawieniu ze skalą gospodarki. Tematowi – jak zwiększyć udział sektora bankowego w finansowaniu gospodarki – będzie poświęcona duża część zaczynającego się w poniedziałek Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Kredyty dla sektora niefinansowego w Polsce stanowiły w końcu ub.r. równowartość niespełna 52 proc. PKB. To trzeci od końca wynik w krajach UE, który oznacza równocześnie powrót do 2007 r. Boom, który dotyczył zwłaszcza kredytów hipotecznych, sprawił, że proporcja portfela kredytowego do PKB przez długi czas utrzymywała się powyżej 70 proc. Sytuacja zmieniła się w czasie pandemii, na co złożyły się pomoc płynnościowa, skok inflacji i podwyżki stóp procentowych.

/> />

Pięciu graczy ma ponad 60 proc. rynku