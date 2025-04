Deficyt wiedzy finansowej

Samoocena jest podobna, jak w kilku poprzednich latach. Badanie nie sprawdzało wprost wiedzy ekonomicznej, pytania dotyczyły bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. 27 proc. ankietowanych poprawnie odpowiedziało na co najmniej pięć z siedmiu pytań, 38 proc. – na nie więcej niż trzy. Cyberbezpieczeństwo to obszar, w którym sami ankietowani dostrzegają największą potrzebę poszerzenia wiedzy. W poprzednich latach ta potrzeba malała, ale w tym roku znów wzrosła. Podobnie było w przypadku wiedzy o systemie podatkowym i – największy wzrost: emerytalnym.

Gospodarka coraz bardziej do usług

Produkcja sprzedana przemysłu od prawie trzech lat właściwie stoi w miejscu, wynika z danych GUS. Cały czas idzie za to w górę produkcja usług. Dane o produkcji należą do najpilniej śledzonych spośród publikowanych co miesiąc wskaźników. Ale nie pokazują pełnego obrazu tego, co dzieje się w gospodarce. Regularnie publikowanego krótkookresowego wskaźnika dla usług do tej pory brakowało. Ale GUS właśnie tę lukę zapełnił. W styczniu (najnowsze dane) produkcja usług była o 7,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. O 25–26 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. urosło „nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych” i działalność organizatorów turystyki. Największe spadki dotyczyły działalności pocztowej i kurierskiej (15,7 proc.) i obsługi rynku nieruchomości (9,8 proc.).

Jajeczna siła nabywcza konsumentów w górę

Mamy tradycyjny festiwal koszyków wielkanocnych pokazujących, jak mocno podrożały artykuły spożywcze kojarzone ze świętami. To, że ceny większości z nich idą w górę, nie ulega wątpliwości. Inna sprawa, na ile dotkliwe są te wzrosty. Przyjrzyjmy się temu, jak ceny jaj wypadają na tle zmian średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W ciągu ostatniego roku (dysponujemy danymi do lutego br.) ceny jaj w detalu poszły w górę o 10,6 proc. Średnie wynagrodzenie podniosło się w tym czasie o niecałe 8 proc. Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat, to płace rosły szybciej, co oznacza, że siła nabywcza mierzona jajami urosła. Problem w tym, że dwie fale zwyżek cen w ostatnich trzech latach mocno podkopały ten pozytywny z perspektywy konsumentów trend. ©Ⓟ