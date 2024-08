GUS potwierdził w czwartek wstępne szacunki mówiące, że produkt krajowy brutto w II kw. był o 3,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Konsumpcja ciągnie wzrost

Pierwotne dane sprzed dwóch tygodni analitycy uznali za zaskakująco dobre. Teraz zaskoczyła ich nieco struktura wzrostu. Wiadomo, że zawdzięczamy go głównie konsumpcji prywatnej, która urosła o 4,7 proc., dokładając do ogólnego wyniku 2,7 pkt proc. Ale 2 pkt proc. wzrostu zawdzięczamy wydatkom publicznym, które drugi kwartał z rzędu rosną w tempie przekraczającym 10 proc. Niespodziankę przyniosły też inwestycje. Bo urosły, choć skala tego wzrostu (2,7 proc. w porównaniu z II kw. ub.r.) i jego wkład w ogólny wynik (0,4 pkt proc.) były stosunkowo niewielkie. Szósty kwartał z rzędu mieliśmy ujemny wkład zapasów, pierwszy raz od ponad dwóch lat wzrostu PKB nie ciągnęła w górę wymiana handlowa ze światem. ©Ⓟ

Coraz nas mniej

Czerwiec przyniósł rekordowo niską liczbę urodzeń, wynika z danych GUS. Naliczono ich 19 tys. To o prawie 17 proc. mniej niż w czerwcu ub.r. Liczba zgonów też się zmniejszyła, ale tylko o 7,5 proc., do 259,7 tys. Łącznie oznacza to, że ludność zmniejszyła się o 10 tys. osób. W skali 12 miesięcy ujemny przyrost naturalny wynosi prawie 144 tys., przy niespełna 260 tys. urodzeń i 403 tys. zgonów. Większy spadek liczby ludności mieliśmy tylko w trakcie pandemii. Wszystko wskazuje, że do końca roku raportowana przez statystyków ludność Polski spadnie poniżej 37,5 mln. Zaś prawdopodobnie w sierpniu populacja będzie o dokładnie 1 mln osób mniejsza od rekordu zanotowanego we wrześniu 2012 r., gdy było nas 38,5 mln. Za nami również pierwszy czerwiec, w którym odnotowano mniej niż 20 tys. ślubów (rozwodów było tyle samo co rok wcześniej). ©Ⓟ

Więcej pasażerów, mniej masy w pociągach

Każdy z pierwszych siedmiu miesięcy tego roku przyniósł rekordowe w swojej „kategorii” wyniki kolejowych przewozów pasażerskich. W lipcu pociągami odbyto 35,3 mln podróży. Lepszy był jedynie maj (36,7 mln). Pasażerowie przejechali w ciągu miesiąca prawie 3 mld km. To najlepszy wynik, odkąd Urząd Transportu Kolejowego zbiera dane (dostępne są statystyki od początku 2012 r.). Liczba podróży przekraczająca 30 mln utrzymuje się od prawie półtora roku. Pociągami wozi się za to mniej towarów. Pod względem przetransportowanej masy wynik 19,1 mln t był wprawdzie nieznacznie lepszy niż rok wcześniej, ale licząc w „tonokilometrach”, był już spadek. A masa przewieziona w okresie styczeń–lipiec była o 3 proc. mniejsza niż rok wcześniej. ©Ⓟ