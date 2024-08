Maja i Nikodem - te dwa imiona były najczęściej nadawane przez rodziców urodzonym w pierwszej połowie tego roku. Dla Nikodema to nie pierwszyzna. Był na pierwszym miejscu już w zeszłym roku. Maja była na drugiej pozycji 15 lat temu – mniej więcej wtedy, gdy największe sukcesy święciła kolarka Maja Włoszczowska – ale wygrała dopiero teraz (w zestawieniu bez podziału na płeć jest piąta, cztery pierwsze miejsca to imiona męskie).

W ostatnim ćwierćwieczu spośród imion żeńskich największą karierę zrobiły Hanna (skok z 60. miejsca w roku 2000 na trzecie w latach 2021–2022 i w I połowie br.) oraz Pola (ze 108. w 2000 r. na ósme w tym roku). Wśród męskich – Leon, który teraz jest szósty, a w 2000 r. był w okolicach miejsca 150. ©Ⓟ

Szybka wymiana kadr

Dane Ministerstwa Aktywów Państwowych pokazują tempo, w jakim została dokonana wymiana kadr w radach nadzorczych państwowych firm. W podmiotach, które nadzoruje MAP, w końcu czerwca na jednego reprezentanta Skarbu Państwa powołanego do końca 2023 r. (umownie: za czasów Zjednoczonej Prawicy) przypadało pięciu wybranych od początku tego roku (również umownie: przez rząd Koalicji Obywatelskiej). Choć zostało też kilka osób, które utrzymały się w radach od 2015 r. lub nawet dłużej. Wymiana kadr w radach dokonywana przez Skarb Państwa oczywiście objęła więcej spółek – w takich firmach jak PKO BP czy PZU państwo jest udziałowcem mniejszościowym, a i tak odgrywa decydującą rolę, w innych, jak PKP, rola właściciela jest sprawowana przez inne resorty niż MAP. ©Ⓟ

Chwila strachu na rynkach

Gorsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku (stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,3 proc. wobec 4,1 proc. miesiąc wcześniej; lipcowy wynik był najsłabszy od 3,5 roku) pogłębiły wśród inwestorów na rynkach finansowych obawy o pojawienie się w USA recesji, a to doprowadziło do spadków cen aktywów. W Ameryce i Europie miał on miejsce już w ubiegły piątek (wtedy opublikowano dane), ale Azja mogła zareagować dopiero w poniedziałek. I zareagowała paniczną wyprzedażą ryzykownych aktywów, jak akcje czy kryptowaluty. Słabe nastroje przeniosły się do Europy i znów do Ameryki. Skalę nerwów pokazuje indeks zmienności VIX znany jako „indeks strachu”. Znalazł się na poziomie wyższym niż w momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. ©Ⓟ