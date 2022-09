To będzie opowieść o PEPP-ie. Lecz nie o Pepie Guardioli, trenerze prowadzącym z wielkimi sukcesami piłkarską FC Barcelonę. PEPP, który nas interesuje, to skrót od Pandemic Emergency Purchase Programme. Po polsku: Pandemiczny Program Zakupów Awaryjnych. To ważna – choć niezbyt znana – inicjatywa Europejskiego Banku Centralnego. Dlaczego powinniśmy wiedzieć o niej więcej? Bo to ona – w dyskretny sposób – uchroniła strefę euro od ekonomicznego kataklizmu w czasie COVID-19.