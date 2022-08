Największy z emiratów. Trzymilionowe państewko-metropolia. Miejsce, które budzi skrajne emocje. Tak pewnie musiała działać na Europejczyków Ameryka początków XX w. Tak jeszcze niedawno działały na przybyszów Chiny . Zresztą to chyba nieuchronne - w każdym czasie oraz w każdym historycznym momencie pojawiają się miejsca, które przeżywają gwałtowny rozwój w bardzo krótkim czasie. To przeciwieństwo znanego przepisu-anegdoty na piękny angielski trawnik: podlewać niespiesznie przez trzysta lat i gotowe. Tu odwrotnie. W takich miejscach wszystko dzieje się superszybko. Rozwój jest przerażający i przytłaczający. Dubaj jest właśnie jednym z takich miejsc. Miasto drapaczy chmur wyrosłych w ciągu kilkunastu lat na pustynnej ziemi. Przepych i zbytek nowoczesnych hoteli, w których nikt nie mieszka, sąsiaduje z migrantami zarobkowymi pracującymi w nieludzkich warunkach blaszanych hal nagrzewających się do nieznośnych temperatur. Tak, właśnie takie skrajności musiał widzieć Dickens w Londynie w czasach wiktoriańskich. Takie dysonanse zrodziły najlepsze teksty o Ameryce sprzed stu lat albo o Związku Radzieckim czasów stalinowskiej industrializacji.