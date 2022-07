Tak się okopaliśmy w swoich obozach, że nienawiść do Kaczyńskiego przekładamy na nienawiść do elektoratu PiS. A to nie są te same światy - powiedział Robert Biedroń, poseł do Parlamentu Europejskiego, jeden z trzech liderów Lewicy.

Z Robertem Biedroniem rozmawia Magdalena Rigamonti Ile pan zarabia? Dlaczego od pieniędzy zaczynamy? Chciałabym wiedzieć, ile pieniędzy przynosi pan każdego miesiąca do domu.