Jej wpisy są świadectwem stopniowo narastającej grozy, metodycznie niszczonego przez Rosjan miasta. Dziennik urwał się 1 marca, gdy kobieta straciła możliwość doładowywania telefonu. Wznowiła publikację 17 marca, gdy przyjaciołom udało się ją wywieźć z Mariupola do mieszkającego w obwodzie odeskim syna. Od tej pory regularnie publikuje fragmenty wspomnień. Miejscami ułożone wbrew chronologii, stanowią wstrząsającą relację z mordowanej aglomeracji. Publikujemy ją za zgodą autorki. Skróty pochodzą od redakcji.

19 marca

Wychodzę na ulicę w przerwach między bombardowaniami. Muszę wyprowadzić psa, który cały czas skomle, drży i chowa się za moje nogi. Cały czas chce mi się spać. Otoczone blokami podwórko jest ciche i martwe. Już się nie boją rozglądać dookoła.

Naprzeciwko dopala się klatka schodowa domu nr 105. Płomienie zżarły już pięć pięter i powoli żują szóste. W pokojach ogień płonie jak w kominie. Czarne, zwęglone okna są pozbawione okien. Z nich niczym języki wywalają się obszarpane płomieniami zasłony. Patrzę na to ze spokojem i rezygnacją.

Jestem przekonana, że wkrótce umrę. To kwestia kilku dni. W mieście wszyscy czekają na śmierć. Trzy dni temu przyszedł do nas przyjaciel mojego starszego krewnego i opowiedział, że trafili w remizę. Zginęli ratownicy. Jednej kobiecie oderwało rękę, nogę i głowę. Marzę, żeby części mojego ciała pozostały na miejscu nawet po wybuchu. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się to ważne. Chociaż z drugiej strony i tak nikt nikogo nie będzie grzebał w czasie działań wojennych. Tak nam powiedzieli policjanci, kiedy złapaliśmy ich na ulicy i spytaliśmy, co zrobić ze zmarłą babcią znajomego. Poradzili, żeby położyć ją na balkonie. Ciekawe, na ilu balkonach leżą martwe ciała.

Nasz dom na prospekcie Myru jest jedynym nietrafionym. Dwa razy trąciły go pociski, w niektórych mieszkaniach wyleciały okna, ale praktycznie nie ucierpiał i w porównaniu z innymi domami wyglądał jak szczęściarz. Całe podwórko jest pokryte warstwami popiołu, szkła, plastiku i metalowych odłamków. Staram się nie patrzeć na kawał żelastwa, który przyleciał na plac zabaw. To chyba rakieta albo mina. Wszystko jedno, po prostu robi się nieprzyjemnie. W oknie na drugim piętrze widzę czyjąś twarz i aż się wzdrygam. Okazuje się, że boję się żywych ludzi.

Mój pies zaczyna wyć i rozumiem, że zaraz znowu będą strzelać. Stoję w środku dnia na ulicy, a wokół cicho jak na cmentarzu. Nie ma samochodów, głosów, dzieci, babć na ławkach. Umarł nawet wiatr. Ale kilka osób ciągle tu jest. Leżą obok domu i na przystanku, przykryci ubraniami. Nie chcę na nich patrzeć. Boję się, że zobaczę znajomych.

Całe życie mojego miasta tli się teraz w piwnicach. Jest podobne do świeczki w naszym przedziale. Zgasić ją to tyle, co nic. Pierwszy lepszy wiaterek i nastanie ciemność. Próbuję się rozpłakać, ale mi się nie udaje. Jest mi żal siebie, krewnych, męża, sąsiadów, przyjaciół. Wracam do piwnicy i słyszę to obmierzłe, stalowe skrzypienie. Minęły dwa tygodnie, a ja już nie wierzę, że kiedyś było jakieś inne życie.

20 marca

Wiecie, jak strasznie jest się rozstawać nawet na kilka minut? Powtarzam sobie, że już nie jestem w piekle, ale ciągle słyszę huk samolotów, trzęsie mnie od każdego głośniejszego hałasu, chowam głowę w ramionach. Boję się, gdy ktoś dokądś idzie. Tam, w piekle, nie wszyscy odchodzący wracali. Dopóki nie zbombardowali domu znajomych, zbierało się w nim mnóstwo ludzi. Wielu przybiegało między ostrzałami i opowiadali, co widzieli na innych ulicach.

Drobna dziewczyna Ania z 14-piętrowca przychodziła codziennie. Jej rodzice mieszkali obok szkoły przy Kirowa. Bardzo się o nich martwiła. Nie mogła ich sprowadzić do siebie, odległość dwóch przystanków była dla nich nie do pokonania. Jej mieszkanie mieści się pod dachem. Zdawało jej się, że samoloty bombardujące miasto krążyły tuż nad sufitem.

Ania codziennie szła pod ostrzałem do rodziców. Pociski z moździerzy latały dookoła i wybuchały obok niej. Ona padała na ziemię i zakrywała głowę rękoma. Anna widziała, jak wszystko się zmieniało. Wczoraj całe domy w ciągu nocy obracały się w ruiny. Stały przebite na wylot z czarnymi oczami wypalonych okien.

Uważałam ją za bohaterkę. Odwiedzała rodziców i przychodziła do nas do domu, żeby odpocząć, zanim wróci do swojego mieszkania. Piła wodę, stawała na progu i milczała. Czasem przynosiła drogocenne pampersy albo krem dla tygodniowego Mykyty. Noworodek mieszkał w piwnicy tego domu od swoich urodzin. Był podobny do żółciutkiego pisklaczka. Katastrofalnie brakowało mu słońca.

Ania zmieniała się z dnia na dzień, jak i miasto. Stawała się coraz bardziej przezroczysta, a krążki pod oczami – coraz większe. Niczego nie jadła. Mówiła, że nie może w siebie nic wepchnąć. Kiedy zaczęli walić w nasze osiedle bez przerwy, zaczęła odwiedzać rodziców raz na kilka dni. Myślałam, że jest taka krucha i przezroczysta, że odłamki jej nie trafiały. Odkąd pocisk trafił w dom znajomych i przeszliśmy do innej piwnicy, więcej jej nie widzieliśmy. Do dziś jest w Mariupolu. Nie ma samochodu, ma za to staruszków rodziców i kilka kotów.

11 marca zginął mąż przyjaciółki. Dzień wcześniej przyszli do nas, a ja marzyłam, że spotkamy się po wojnie. Witia, operator z talentem od Boga, ale milczek, tym razem twardo obiecał, że na pewno się spotkamy po zwycięstwie. Nie dotrzymał słowa.

Tłumaczenie Michał Potocki, DGP