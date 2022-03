Freedman jest zdania, że wojna wkracza obecnie w swą fazę C. Pierwszy, nieudany etap, był – bezskuteczną – próbą przeprowadzenia blitzkriegu. W drugiej fazie ukraińskie siły zbrojne zatrzymały postępy wroga. Teraz mamy do czynienia z trzecim etapem, który oznacza eskalację działań wojennych, nieliczenie się z ofiarami wśród ludności cywilnej, zmasowane ostrzały i grożenie Zełenskiemu perspektywą katastrofy humanitarnej. Franz-Stefan Gady, ekspert think tanku International Institute for Strategic Studies (IISS), napisał, że Rosjanie powoli przegrupowują swoje siły na południu, na północy przygotowują się do rozstrzygającego uderzenia na ukraińskie lotnictwo . Obrona przeciwlotnicza jest powoli, lecz systematycznie niszczona przez agresora. W opinii eksperta IISS w tej sytuacji zdobycie przez rosyjskie siły zbrojne pełnej dominacji w powietrzu jest tylko kwestią czasu. To z kolei oznacza przejście do kolejnej fazy konfliktu: zmasowanego uderzenia przy użyciu wszystkich posiadanych sił. Również Freedmann spodziewa się, że następny etap (D) będzie charakteryzował się eskalacją nalotów i uderzeń rakietowych. Zauważa jednak, że wejście rosyjskich kolumn pancernych do ukraińskiego miasta nie oznacza jego opanowania i sprawowania kontroli nad danym obszarem. O tym decyduje nie tylko siła oporu zbrojnego, ale przede wszystkim postawa ludności, która jest kolejnym zaskoczeniem – nie tylko dla zachodnich ekspertów, lecz przede wszystkim strategów Kremla. Poza nielicznymi lokalnymi politykami, którzy próbowali iść na współpracę z Rosjanami, właściwie nie możemy na razie mówić o pęknięciach w ukraińskiej klasie politycznej, na co agresorzy bardzo liczyli. Do tej pory pojawiły się jedynie informacje o zatrzymaniu mera miasteczka Piwdenne nieopodal Charkowa za chęć rozmów z najeźdźcami oraz podobnym incydencie związanym z szefem jednej z gmin w obwodzie zaporoskim na południu kraju. To zdecydowanie zbyt mało, aby Rosjanie byli w stanie przeprowadzić swój „plan polityczny”.