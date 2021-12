Sędziowie powinni trzymać się z dala od partii politycznych i źle robią, kiedy przekraczają niewidzialną granicę między tym, co przystoi, a co nie. Tylko nie bardzo wiem, kto miałby im zwrócić uwagę. To znaczy, skutecznie i z sensem. Kiedy aktywizuje się w tej sprawie pisowski aktyw polityczno-partyjny, efekt jest trochę komiczny. Ci, którzy przez „wspólne” rozumieją „jeszcze nie nasze”, nie nadają się do moralizowania w obronie Majestatu Rzeczypospolitej. Niezależne autorytety? W tym sęk i pies pogrzebany, że niezależne autorytety, aby chronić swoją – i innych – niezależność , zmuszone zostały, by jednak, mimo wszelkich zgryzot, wypowiedzieć się przeciwko Zjednoczonej Prawicy. Aha – ryczą od razu z uciechy prawi – jak przeciwko nam, to za opozycją…