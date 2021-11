Akurat w przypadku nowej książki Chmielarza mamy do czynienia z tym pierwszym przypadkiem. Jego książkowy detektyw – intrygujący Bezimienny – porusza się bowiem w Polsce tak dobrze, głęboko i kolorowo odwzorowanej, że choćby tylko z tego powodu warto „Dług honorowy” polecić. Akcja osadzona jest we wsi Wilki na Dolnym Śląsku. Jest ona miejscem spotkania dwóch światów. Zasiedziała i żyjąca wedle swojego własnego tempa prowincja stawia czoła pojawieniu się obcych. Ale nie jest tak, jak myślicie. Nie chodzi tu o migrantów, innowierców czy homoseksualistów, których konserwatywna społeczność niszczy, nie chce albo odrzuca. U Chmielarza obcy są mieszczuchami z Warszawy. Choć (aby jeszcze bardziej zapętlić sprawę) częściowo tych nowych obcych sprowadza do Wilków ich własny swój-obcy. Czyli Rom o ksywce Czarny. Z tego spotkania Wilków z Warszawą – a w jakimś sensie także Polski A i Polski B – wyniknie potężna draka. Nie będę zdradzał jaka. Do tego jeszcze dziwna komuna holenderskich wyrzutków, która zabunkrowała się w starym ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem. I która działa jak katalizator dramatycznych wydarzeń.