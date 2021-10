Jak ktoś chce się oburzać na Araka, że wczoraj Boni, a dziś Morawiecki, to niech się oburza. Wolny kraj. Ja się pieklić o to nie zamierzam. Uważam, że zdobyte w ten sposób doświadczenie czyni z niego jednego z najciekawszych uczestników polskiej debaty ekonomicznej. I jeśli zależy nam na tym, żeby nasza rozmowa o gospodarce była fachowa i odpowiadała na realne wyzwania, przy okazji wyrywając ją z neoliberalnego kółka wzajemnej adoracji (Balcerowicz do Belki, Belka do Hausnera, Hausner do Balcerowicza, Balcerowicz do Belki itd.), to powinniśmy mieć takich Araków dziesięciu, piętnastu albo i więcej.