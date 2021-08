Klasyczny model akumulacji bogactwa wskazuje na cztery czynniki kluczowe dla naszej majętności. To po pierwsze – umiejętności, które determinują potencjał zarobkowy. Po drugie – cierpliwość, która wpływa na to, ile z tego, co zarobimy, przeznaczymy na konsumpcję, a ile zaoszczędzimy. Ponadto Lena Lindahl z Uniwersytetu Sztokholmskiego wykazała, że im dana osoba cierpliwsza, tym więcej zainwestuje we własny kapitał ludzki i umiejętności, a więc średnio więcej zarobi. Po trzecie – awersja do ryzyka; od tej cechy zależy wyzwanie finansowe, które jesteśmy skłonni podjąć, a więc i oczekiwana stopa zwrotu. Po czwarte – bezpośrednie transfery majątku, czyli dziedziczenie i prezenty od rodziców. Na każdy z tych czynników wpływ ma to, jacy się urodziliśmy (nasze geny), ale też to, w jakiej rodzinie dane nam było poznawać świat oraz ile w nas zainwestowano (wychowanie). Rozstrzygnięcie sporu, który z tych kanałów jest ważniejszy, nie jest łatwym zadaniem. Problem w tym, że rodzice przekazujący dobre geny zazwyczaj dobrze także wychowują pociechy. Nie ma więc jak wyłuskać pojedynczych mechanizmów, bo wszystko dzieje się jednocześnie. W idealnym dla naukowca świecie jeden z tych mechanizmów moglibyśmy wyłączyć – na dodatek w sposób losowy oraz reprezentatywny dla populacji. W ramach eksperymentu moglibyśmy na przykład przydzielić losowo dzieci rodzicom, zrywając tym samym mechanizm związany z dziedziczeniem na podstawie wspólnych genów.