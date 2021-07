Wróćmy do książki . „O mrówkach i dinozaurach”, którą dziś otrzymujemy, to stary pomysł pisarza rozbudowany do pełnoprawnej… no właśnie, do czego? Niby to powieść, ale jednak bardziej traktat polityczny lub filozoficzny. Rzecz zaczyna się dawno temu, gdy na odpoczywającego dinozaura zaczęły włazić mrówki. To był początek. Potem oba gatunki bardzo się rozwinęły, tworząc wyrafinowane cywilizacje. Z drapaczami chmur, mikrochirurgią, strajkami w zakładach pracy, ideologiami, religiami oraz podróżami lotniczymi. Z jednej strony łączyła je głęboka symbioza. Z drugiej jednak rozwój przynosił ze sobą nieustannie potencjał do konfliktu i wojen. Coraz większych i coraz bardziej totalnych. Aż wreszcie konflikt okazał się niszczący. I po dinozaurach pozostało wspomnienie.